香港蔚來中學疑未註冊先招生 教育局：已要求申請人解釋及糾正

有傳媒報道，一間來港辦學的內地教育機構疑於獲批學校註冊前開始招生。該校早前於網上宣傳，聲稱屬寄宿國際學校。教育局回覆《星島頭條》時表示，現正處理擬名為「香港蔚來中學」（Hong Kong Wei Lai Secondary School）的學校註冊申請，其校舍位於新界荃灣沙咀道1號環貿廣場2樓，當中沒有寄宿設施。

教育局：正處理申請 其校舍無寄宿設施

教育局表示，十分關注事件，已即時聯絡有關申請人，了解情況及跟進，包括書面提出改善建議、要求申請人解釋及糾正。若發現有人涉嫌作出虛假陳述及宣傳，或違反《教育條例》、《教育規例》或《私立學校實務守則》，教育局定必嚴肅處理，以保障學生福祉。

教育局表示，十分關注事件，已即時聯絡有關申請人，了解情況及跟進。

獲批註冊前不應收任何費用

教育局提醒家長，選校時務必查核學校之註冊狀況及宣傳資料之真確性，亦須留意未成年子女獨自就學及居住的安全隱患。教育局重申，學校在未經教育局批准前，不得開辦相關課程及不應向家長收取任何費用。有意申請學校註冊的申請人，亦應詳細了解相關法例和《私立學校實務守則》，並確保擬辦的學校符合所有規定。

局方又指，十分重視私立學校的營辦水平。所有私立學校，儘管以自負盈虧模式營辦，均受《教育條例》（第279章）、《教育規例》（第279A章），以及其他相關法例和教育局不時發出的指引所規管，藉此確保學校的管理令人滿意，保障學生福祉和其家長的利益。

《教育條例》第86A條及今年1月公布的《私立學校實務守則》就未經註冊或臨時註冊的學校藉廣告作虛假宣傳作出管制及規範。如某機構在發布任何廣告時，尚未根據《教育條例》註冊或臨時註冊為學校，則任何人不得發布廣告聲稱該機構已獲如此註冊或臨時註冊。因此，申請人須在所有宣傳物品及相關網頁上清楚寫明該校仍在申請註冊中，亦不得刊登虛假或具誤導性的資料，以免誤導家長。