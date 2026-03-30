流動「鬼油站」危機四伏 消防處籲市民舉報 守護社區安全

非法燃油轉注活動不僅違法，亦嚴重威脅市民生命安全。近年不法分子轉向流動化經營，猶如在社區埋下「流動炸彈」。消防處消防區長（危險品執法）吳頴哲接受專訪時表示，此類活動以往集中於偏遠地區，近期有擴散至市區的趨勢。

吳頴哲指出，燃油屬高度易燃液體，易揮發大量可燃氣體。非法油站往往缺乏應有的滅火設備，一旦發生洩漏或遇上火源，極易引致爆炸，火勢可在短時間內迅速蔓延，釋放大量濃煙及有毒氣體，波及鄰近車輛、商舖或住戶，後果不堪設想。

消防處消防區長（危險品執法）吳頴哲指，非法燃油轉注活動以往集中於偏遠地區，近期有擴散至市區的趨勢。

聯繫社區 擴大宣傳

吳頴哲表示，消防處近期推出一系列宣傳措施，透過網上媒體、電視及電台廣告，並積極聯絡區議會、地區防火委員會及其他社區團體和業界，向社區傳遞打擊非法燃油轉注活動的信息，教導市民辨識可疑跡象，同時鼓勵積極舉報，確保非法活動無所遁形。

情報主導 主動出擊

為應對不法分子愈趨碎片化及流動化的營運手法，消防處持續調整執法策略，推出「油擊舉報眼」及24小時舉報熱線，鼓勵市民在確保自身安全下拍攝相片或影片即時舉報。吳頴哲強調，市民的情報對執法行動至關重要，消防處會迅速回應每宗舉報，善用情報制定更精準的打擊策略，提升執法效率。

截至2025年起至今年2月，消防處已接獲逾1,150宗相關投訴及情報，鎖定95個非法加油黑點；並透過超過2,400次巡查及突擊行動，檢控312宗個案，並充公約73萬升燃油。吳頴哲以行動口號「舉報眼，睇到實！買賣鬼油一定罰！」呼籲市民主動舉報，齊心維護社區安全，切勿以身試法。

法例與刑罰

吳頴哲提醒，非法燃油轉注活動涉及多項嚴重罪行：

根據《消防（消除火警危險）規例》及《危險品條例》，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁六個月；後續每次定罪則可被判罰款20萬元及監禁一年。

根據《應課稅品條例》，處理、管有、售賣或購買未完稅汽油屬違法，定罪可被判罰款最高100萬元及監禁兩年。

吳頴哲強調，買賣「鬼油」代價沉重，司機切勿為節省金錢而罔顧公眾安全，否則法律必將嚴懲。

3月11日，消防處在土瓜灣一幢商住樓宇地鋪搗破非法油站。

3月17日，葵涌貨櫃碼頭南路停車場一架懷疑用作流動非法油站的貨車發生火警。事故現場位於港鐵路段及三號幹線橋底，火勢及濃煙一度影響上方鐵路路段及行車幹道，增加交通意外風險。

3月18日，消防處聯同海關在牛頭角樂華北邨停車場瓦解流動非法加油站，查獲兩部進行非法燃油轉注活動的車輛，兩名涉案男子被捕。

如何識別非法加油活動？

為協助市民辨識疑似非法加油活動，吳頴哲提出四大常見徵象：

異常油缸：地鋪、停車場、工廠大廈或貨倉內出現龐大且可疑的油缸，但該處並非正規油站； 神秘車輛：常見被完全遮蔽窗戶（如貼深色隔熱膜或加裝窗簾）的輕型貨車或多座車輛，在民居附近、後巷或偏僻地點頻繁出入； 車輛停留或排隊：車輛頻繁短暫停留，或有人手持油槍為其他車輛加油，甚至出現數輛車排隊等候；及 強烈氣味或油跡：現場有明顯油跡並散發濃烈燃油氣味。

本赧記者