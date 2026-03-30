流動「鬼油站」危機四伏 消防處籲市民舉報 守護社區安全
更新時間：07:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-30 HKT
非法燃油轉注活動不僅違法，亦嚴重威脅市民生命安全。近年不法分子轉向流動化經營，猶如在社區埋下「流動炸彈」。消防處消防區長（危險品執法）吳頴哲接受專訪時表示，此類活動以往集中於偏遠地區，近期有擴散至市區的趨勢。
吳頴哲指出，燃油屬高度易燃液體，易揮發大量可燃氣體。非法油站往往缺乏應有的滅火設備，一旦發生洩漏或遇上火源，極易引致爆炸，火勢可在短時間內迅速蔓延，釋放大量濃煙及有毒氣體，波及鄰近車輛、商舖或住戶，後果不堪設想。
聯繫社區 擴大宣傳
吳頴哲表示，消防處近期推出一系列宣傳措施，透過網上媒體、電視及電台廣告，並積極聯絡區議會、地區防火委員會及其他社區團體和業界，向社區傳遞打擊非法燃油轉注活動的信息，教導市民辨識可疑跡象，同時鼓勵積極舉報，確保非法活動無所遁形。
情報主導 主動出擊
為應對不法分子愈趨碎片化及流動化的營運手法，消防處持續調整執法策略，推出「油擊舉報眼」及24小時舉報熱線，鼓勵市民在確保自身安全下拍攝相片或影片即時舉報。吳頴哲強調，市民的情報對執法行動至關重要，消防處會迅速回應每宗舉報，善用情報制定更精準的打擊策略，提升執法效率。
截至2025年起至今年2月，消防處已接獲逾1,150宗相關投訴及情報，鎖定95個非法加油黑點；並透過超過2,400次巡查及突擊行動，檢控312宗個案，並充公約73萬升燃油。吳頴哲以行動口號「舉報眼，睇到實！買賣鬼油一定罰！」呼籲市民主動舉報，齊心維護社區安全，切勿以身試法。
法例與刑罰
吳頴哲提醒，非法燃油轉注活動涉及多項嚴重罪行：
- 根據《消防（消除火警危險）規例》及《危險品條例》，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁六個月；後續每次定罪則可被判罰款20萬元及監禁一年。
- 根據《應課稅品條例》，處理、管有、售賣或購買未完稅汽油屬違法，定罪可被判罰款最高100萬元及監禁兩年。
吳頴哲強調，買賣「鬼油」代價沉重，司機切勿為節省金錢而罔顧公眾安全，否則法律必將嚴懲。
如何識別非法加油活動？
為協助市民辨識疑似非法加油活動，吳頴哲提出四大常見徵象：
- 異常油缸：地鋪、停車場、工廠大廈或貨倉內出現龐大且可疑的油缸，但該處並非正規油站；
- 神秘車輛：常見被完全遮蔽窗戶（如貼深色隔熱膜或加裝窗簾）的輕型貨車或多座車輛，在民居附近、後巷或偏僻地點頻繁出入；
- 車輛停留或排隊：車輛頻繁短暫停留，或有人手持油槍為其他車輛加油，甚至出現數輛車排隊等候；及
- 強烈氣味或油跡：現場有明顯油跡並散發濃烈燃油氣味。
本赧記者
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