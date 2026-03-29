Art Basel︱匡智會參展體現多元包容 林定國：將是香港藝術引以為傲特色

巴塞爾藝術展（Art Basel）3月25日至29日在灣仔會展舉行，匡智會第三年參與展出，今年以「物潤留聲」為題。律政司司長林定國表示，由衷欣賞匡智會同學的作品，希望有更多人能夠認識和欣賞，有信心他們的作品將會是香港藝術引以為傲的特色之一，亦會是香港好故事其中一個重要篇章。

林定國在社交台表示，「潤物無聲」意思是美好的事物靜靜地細水長流、潛移默化，但許多珍貴的人和事，終究難免會隨着時日改變甚至消失。透過創作藝術作品，可以將記憶和印象記錄下來，將瞬間化為永恆，相信是匡智會「物潤留聲」展覽的創作緣起。

展現多元和包容

林定國指，繼去年年初邀請匡智會的朋友到官邸參觀並即席作畫，以及年底在慈善拍賣購入他們的藝術燈箱，今日是他第三次欣賞他們的作品。展覽由15位藝術家透過20幅藝術作品，講述匡智會自1973年接管大埔松嶺村匡智之家的歷史，強調一個「家」的感覺。

作為國際藝術中心一年一度品牌和旗艦節目，Art Basel未來5年將繼續以香港作為亞洲區唯一舉辦城市。林定國認為，匡智會同學的參與，表現出更加鮮明的多元化和包容性，令Art Basel在香港舉辦更有意思和有特色。「多元和包容，正正是一個地方成為真正國際城市非常關鍵的元素。」

林定國又指，由衷欣賞匡智會同學的作品，有特殊需要的朋友展示出極高的藝術天份當然令人驚嘆，但有更深遠的意義。第一，他們令其更加相信中國人「天生我才必有用」這句說話。我們有時可能會很在意自身一些不足或不幸的地方，但只要我們努力，一定會找到自己存在的價值，做到一些讓自己引以為傲的事情。第二，他們的作品令他有很多反思，甚至令其感覺到有些慚愧，因為他們做到我們絕大部分成年人沒有勇氣、不敢做，或者已經忘記或者不願意做的事，就是「百分百真情流露」。

林定國稱，同學們的藝術作品，將他們對一些外間事物的感受毫無保留地表現出來，正因如此，他們的作品能夠觸動人心，「這亦是藝術創作的終極目標和最高境界。」