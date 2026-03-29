飛機限帶兩個「尿袋」︱旅客指地勤未提醒新規定 惟認為影響不大：一個充電器足夠

民航機乘客即日（3月29日）起，每人最多攜帶兩個俗稱「尿袋」的外置充電器登機。《星島頭條》記者今午（29日）在機場所見，多間航空公司的登機櫃位暫未更新告示，只顯示原有的「禁止外置充電器寄艙」以及「飛行期間禁止使用」等規定。有旅客指，辦理登機手續時，未獲提醒已實施新安排，但認為影響不大。

居港外國人：很多地方都能充電

居港外籍人士Paul表示，理解出於安全考慮，限制乘客攜帶外置充電裝置數目，「有很多地方可以幫手機和電腦充電。我覺得兩個就夠了，帶得太多，確實會增加飛機上的火災風險。」

另一居港外籍人士Clinton則指，今早知悉新規定，認為影響不大，「我只有一個外置充電裝置，每個人帶一個都夠了，每個充電器可以充電兩次。」

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杭州遊客：飛機上太多充電裝置「挺嚇人」

杭州遊客鄭小姐指，一般出行只帶一個充電器，「安全第一，一架飛機上有太多充電裝置，確實挺嚇人。」

遊客朱小姐表示，一個充電裝置足以應付出行需要，「我最多只會帶一個，所以也沒有特別關注。」

為應對鋰電池外置充電器對航空安全帶來的風險，國際民航組織公布最新規定，限制每名乘客最多攜帶兩個流動充電裝置上機，飛行期間禁止以流動充電裝置為手機等裝置充電；至於機組人員仍可根據飛機操作需求，攜帶及使用流動充電裝置。機管局表示，所有從香港國際機場出發的乘客均須遵守相關規定。

《星島頭條》正向各本地航空公司查詢，如何提醒乘客遵守新規定。

記者：蕭博禧

攝影：劉駿軒