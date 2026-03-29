「啟德飛步跑」共4300人參賽 體育專員蔡健斌：會善用場地繼續多辦體育活動 發揮體育園功能

「啟德飛步跑2026」今日（29日）於啟德體育園青年運動場舉行，吸引逾4,300名跑手及多位政界、社福界人士參與，今年新增連接啟德海濱長廊的10公里賽道，途經新開放予公眾使用的啟德海濱花園及承豐道公園，以及啟德區內兩個海濱長廊。

蔡健斌：會善用場地繼續多辦體育活動

文體旅局體育專員蔡健斌表示，自體育園開幕後，帶來不少讓大眾運動的機會，會善用啟德場地舉辦更多活動。他形容，是日的社區參與活動吸引一眾專業運動員及一家大小參加，正正是體育園開幕目的；也是一個好例子，可在同日舉行了兩、三個不同活動。

蔡健斌進一步指，過去一年，體育園在不同場地舉辦了超過200日的體育活動，未來將繼續舉辦更多活動，例如同類的社區參與活動，以及在北斗園基本上每個星期有不同體育班進行中。他舉例，昨日即使有兩個不同規模的演唱會進行，在副場、即體藝館旁的習藝坊其實也開放予公眾打籃球，認為正好是在發揮啟德體育園的功能，一天可能有兩至三個不同運動或項目進行。

李慧琼、蔡若蓮、郭晶晶等參賽

今屆特設3公里及10公里的企業及機構組別賽事，其中立法會主席李慧琼、教育局局長蔡若蓮、「跳水皇后」郭晶晶、署理政制及內地事務局局長兼副局長胡健民、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、發展局副局長林智文，以及多位立法會議員如姚柏良、陳凱欣及梁進等亦有參與。

賽事自早上7時半開始，其中10公里挑戰組由周浩朗和鄺詠淇分別獲男女子的冠軍。25歲的周浩朗以33分8秒完成10公里賽事，他表示，雖然路線彎道較多，但跑起來漸漸習慣，而且啟德海旁環境開揚，沿途可以欣賞不少風景，頗適合平日練習，「如果途經九龍灣、彩虹，就可以跑過來，有海旁，條路都舒服」，今日因大霧未能清晰欣賞海景，期望日後可以再慢跑到啟德。

他坦言，路線最難的地方是有不少的斜路，加上在海旁會逆風，不過，前面有其他跑手或者單車擋風，故整體頗順利。對比在市區街跑，他稱，在九龍區跑步經常停下來等燈位，路面亦較狹窄，但在啟德不需頻繁停下，猶如「九龍區的福地」，方便平日練習。

相信會有更多旅客專程前來打卡

立法會議員姚柏良表示，是第二次參加，今屆更加盛大，有更多隊伍參與，加上體育園作為一個世界級地標，日後將繼續組織更多不同類型的盛事，「相信能夠將體育園更好地宣揚開去，成為一個運動、旅遊、文化、藝術的標誌性場地。」他稱，舉行不同類型的活動首要獲本地市民的熱烈支持，從推廣全民運動，以至推動體育盛事，希望除了帶動本地體育產業之外，亦吸引更多遊客訪港，「是相輔相成的，打好基礎讓普羅市民可以享受這個地方，相信會有更多旅客專程前來打卡。」

他亦稱，現時海濱區域已打通大部分路段，今次賽事亦延展至海濱，沿途景色優美，而周邊社區如九龍城、觀塘有豐富的歷史文化和美食值得探索，也有不少市民在到訪啟德體育園前後，會到九龍城區消費，區內氣氛比以往好，也可帶動區內經濟。

同樣參加賽事的立法會議員霍啟剛形容，賽道別具特色，沿途可欣賞維港景色，終點更安排跑入啟德運動場，可聯想到奧運長跑選手衝入田徑場的場面。雖然賽道部分位置如天橋較狹窄，亦有調頭位，但整體距離不算長。體育園開幕一年已成功舉辦多項盛事，期望未來若能與大灣區其他場館有更緊密的溝通，協作爭取更多大型賽事來港，共同「將個餅做大」。

青年運動場體驗不錯 場地新淨開揚

而以41分24秒完成的女子冠軍鄺詠淇則表示，開賽初段因人多稍有阻塞，但反而避免「爆衝」，沿途偶有海風更為舒服；路線比想像中多斜路和轉彎，但對喜歡上落斜的跑手反而是優勢。她又大讚，首次到訪青年運動場的體驗不錯，場地新淨開揚，地面平整亦不易拗柴，加上今早寄存行李及使用洗手間等設施亦十分方便，而且體育園鄰近地鐵站，周邊商場及食肆眾多，相對在其他較遠的地區更能吸引參加者，期望日後體育園可舉辦更多體育盛事。

記者：何姵妤

攝影：陳浩元