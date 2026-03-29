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天氣︱清明時節落大雨？低壓槽本周「兩連襲」 清明前後有驟雨及雷暴 周六降雨概率調高

社會
更新時間：13:08 2026-03-29 HKT
發佈時間：13:08 2026-03-29 HKT

天文台今日（3月29日）表示，一股較潮濕的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。本港地區下午短暫時間有陽光，晚上大致多雲並有一兩陣微雨，吹和緩偏東風，稍後轉吹南風。

清明節天氣︱4.4清明前夕 顯著降雨概率被調至「中高」

預測明日部分時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨。周二稍後天氣漸轉不穩定，星期三仍有幾陣驟雨。

天文台續指，一道低壓槽會在周二隨後一兩日影響廣東，該區會有驟雨及雷暴。隨着該低壓槽減弱，星期四華南沿岸天色較為明朗。但預料另一道低壓槽，會在復活節及清明節假期為華南帶來不穩定天氣。

天文台料兩道低壓槽 本周先後影響華南沿岸

根據天文台「九天天氣預測」最新一報，本周六4月4日「多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴」，氣溫介乎23至26度，「顯著降雨概率」為中高；下周日4月5日，即清明節當日，天氣「大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴」，「顯著降雨概率」為中。其中天文台昨日對於4月4日的降雨概率預測為「中」，換言之天文台調高了周六的降雨概率。

天文台九天天氣預報。
天文台九天天氣預報。

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