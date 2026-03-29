飛機限帶兩個「尿袋」︱旅遊業界料夠用 方保僑籲廉航設USB充電位 尿袋一情況下切勿再用

國際民航組織（ICAO）近期更新指引，限制乘客手提攜帶的外置充電器（俗稱「尿袋」）數量不得超過兩個。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，對於一般旅客而言，兩個高容量（如20,000mAh）的「尿袋」在旅途中已相當足夠。不過，現時不少「廉航」飛機上未設有USB充電位，方保僑期望廉航能與時並進，為乘客增設USB充電設備，提升競爭力。

方保僑冀廉航與時並進 設USB充電位

方保僑強調，限制「尿袋」數量的主要原因是近年因外置充電器引致的火災事故頻生，對航空安全構成極大威脅，直言「萬呎高空一旦着火，後果不堪設想。」他解釋，「尿袋」本身的品質與狀態是火災風險關鍵，例如 「尿袋」若曾被摔過或受撞擊，即使外殼看似完好，內部電池也可能已「內傷」產生裂痕，電池一旦接觸空氣就會氧化，便有自燃、起火甚至爆炸風險。

尿袋跌過或有「內傷」 繼續用有短路風險

此外，若「尿袋」充電口若因擠壓或接觸到金屬物件（如鎖匙、硬幣）而導致短路，同樣會瞬間產生高溫，引發火警。至於使用劣質或沒有安全認證的「尿袋」，其內部保護線路亦可能不足，增加短路風險。

相關新聞：飛機限帶兩個「尿袋」｜即日起實施 不可寄艙、飛行時禁止充電 國泰：超出規定數量將被沒收

廉航USB充電位不足 舊式飛機充電慢

對於現時不少「廉航」飛機上未設有USB充電位，方保僑坦言會對乘客構成影響，他指即使部分傳統航空公司或舊式飛機設有USB插口，其充電速度亦非常緩慢，甚至「邊充邊打機」電量會不升反跌。他補充說，部分較新型號的飛機已配備USB快充插口，甚至提供三腳插座，充電體驗會較佳。

東瀛遊禤國全：需要多於兩個「尿袋」團友絕對不多

東瀛遊執董禤國全表示，需要多於兩個「尿袋」的客人絕對不多，加上旅客抵達當地酒店時已能充電，相信兩個已能滿足大部分團友的需要。反而，他認為飛行安全更加需要關注，而今次規定應該也不會對團友構成任何不便。

方保僑指部分較新型號的飛機已配備USB快充插口，甚至提供三腳插座，充電體驗會較佳。

避免購買來歷不明廉價充電器

為保障安全，方保僑建議消費者選購信譽品牌，例如應選擇品質保證的知名品牌，避免在網上購買來歷不明的廉價「尿袋」。他更指部分不明來歷的「尿袋」可能被植入惡意程式，一旦連接手機，或會被盜取個人資料。

他又建議定期檢查「尿袋」有否破損或異常膨脹。若「尿袋」曾遭嚴重撞擊或摔跌，應立即停用並妥善回收，切勿繼續使用。他分享個人經歷，指即使是相機電池與硬幣在口袋中亦曾因短路而出煙，提醒市民不能掉以輕心。

記者：陳俊豪