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兒童醫院6歲童氣管插管連接頭脫離未被即時發現 田北辰質疑涉PICU工作量超負荷

社會
更新時間：22:07 2026-03-28 HKT
發佈時間：22:07 2026-03-28 HKT

兒童醫院今日( 28日 )公布發生的醫療事故，一名患有罕見病的6歲男童術後轉入PICU，期間因氣管插管連接頭脫離，心臟停搏9分鐘後才被護士發現。實政圓桌田北辰對事件表示高度關注，促請醫管局盡快交代事發時兒童深切治療部（PICU）的病人數目及最高可容納的病人上限。

質疑雙重監察下仍出現延誤  情況極不理想

田北辰於社交平台發文，指呼吸機在連接頭脫離後已發出警報及聲響，理論上護士站亦應同步收到警報，質疑在雙重監察下仍出現延誤，情況極不理想。

他表示，PICU病人情況嚴重，一般護士對病人的比例應為1比1或1比2，但據其了解，事發時有護士正照顧另一位病人，以致未能及時發現警報。他引述消息指，當時兒童深切治療部可能出現「overflow」（超出負荷），質疑是否因護士同時要照顧3至4名病人，導致分身不暇。

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田北辰強調，喉管連接頭脫離的問題並非首次發生，醫管局理應汲取教訓，防止同類事件再現。他要求院方釐清事件屬設備問題還是人為疏忽，若涉及系統性超負荷，根源分析委員會應一併檢討PICU及ICU的制度安排。

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