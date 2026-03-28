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飛機限帶「尿袋」｜民航處、機管局宣布即時實施新規定 國泰：以人員安全為首要考慮

社會
更新時間：20:42 2026-03-28 HKT
發佈時間：20:42 2026-03-28 HKT

全球航空安全規例再度收緊，矛頭直指人手一個的「尿袋」（流動充電器）。國際民航組織（ICAO）昨日（27日）頒布並實施全球統一新規定，明確限制每名乘客最多只能攜帶兩個流動充電器登機，並嚴禁在飛行途中為充電器本身充電，以降低潛在的火警風險。國泰航空回應時表示，根據國際民航組織（ICAO）的最新指引，香港民航處對攜帶鋰電池外置充電器（行動電源）實施進一步限制。

有關措施即時生效，並適用於所有國泰航空航班：

  • 每位乘客最多只可攜帶兩個外置充電器，並必須隨身攜帶，不可放入寄艙行李。
  • 不得在飛行途中任何時候使用外置充電器為裝置充電。
  • 任何超出規定數量的外置充電器將被香港國際機場的安檢人員沒收。

國泰建議乘客於出發前仔細檢查隨身行李內的物品，以免在機場遇到不便。

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搭飛機「尿袋」｜國際民航組織新例 每人限帶兩個全程禁充電

國泰航空稱所有決定均以顧客和機組人員的安全為首要考慮，將密切留意有關事宜的最新發展並落實規定。

香港快運航空由2026年3月29日香港時間00:00起將嚴格遵循ICAO 的相關規定。
香港快運航空由2026年3月29日香港時間00:00起將嚴格遵循ICAO 的相關規定。

香港快運 : 3.29起嚴格遵循相關規定

香港快運航空回應指，根據國際民航組織（ICAO）最新規定，每位乘客可攜帶最多兩個鋰電池外置充電器登機，同時不可在機上使用外置充電器。香港快運航空由2026年3月29日香港時間00:00起將嚴格遵循ICAO 的相關規定。

機管局表示，為應對鋰電池外置充電器對航空安全帶來的風險，國際民航組織公布了最新規定，限制每名乘客不得攜帶超過兩件外置充電器，並禁止在航班上為外置充電器充電。即日起，所有從香港國際機場出發的乘客均須遵守相關規定。機管局指，如乘客需進一步資料或協助，請在出發前向航空公司聯絡。

因應國際民用航空組織發布有關航班乘客攜帶及於飛行期間使用鋰電池外置充電器的最新規定，民航處亦於3月28日向在香港國際機場運作的航空公司發出通告，更新對所有由香港國際機場離港的乘客的相關要求及規管，新規定已即時正式實施。

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