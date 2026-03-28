飛機限帶「尿袋」｜國泰 : 新規定即時生效 香港快運 : 3.29起嚴格遵循相關規定

全球航空安全規例再度收緊，矛頭直指人手一個的「尿袋」（流動充電器）。國際民航組織（ICAO）昨日（27日）頒布並實施全球統一新規定，明確限制每名乘客最多只能攜帶兩個流動充電器登機，並嚴禁在飛行途中為充電器本身充電，以降低潛在的火警風險。國泰航空回應時表示，根據國際民航組織（ICAO）的最新指引，香港民航處對攜帶鋰電池外置充電器（行動電源）實施進一步限制。

有關措施即時生效，並適用於所有國泰航空航班：

每位乘客最多只可攜帶兩個外置充電器，並必須隨身攜帶，不可放入寄艙行李。

不得在飛行途中任何時候使用外置充電器為裝置充電。

任何超出規定數量的外置充電器將被香港國際機場的安檢人員沒收。

國泰建議乘客於出發前仔細檢查隨身行李內的物品，以免在機場遇到不便。

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國泰航空稱所有決定均以顧客和機組人員的安全為首要考慮，將密切留意有關事宜的最新發展並落實規定。

香港快運航空由2026年3月29日香港時間00:00起將嚴格遵循ICAO 的相關規定。

香港快運 : 3.29起嚴格遵循相關規定

香港快運航空回應指，根據國際民航組織（ICAO）最新規定，每位乘客可攜帶最多兩個鋰電池外置充電器登機，同時不可在機上使用外置充電器。香港快運航空由2026年3月29日香港時間00:00起將嚴格遵循ICAO 的相關規定。

機管局表示，為應對鋰電池外置充電器對航空安全帶來的風險，國際民航組織公布了最新規定，限制每名乘客不得攜帶超過兩件外置充電器，並禁止在航班上為外置充電器充電。即日起，所有從香港國際機場出發的乘客均須遵守相關規定。機管局指，如乘客需進一步資料或協助，請在出發前向航空公司聯絡。