Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

醫療事故｜兒童醫院6歲童被發現呼吸機喉管脫離後一度心臟驟停 醫管局調查事件

社會
更新時間：20:02 2026-03-28 HKT
發佈時間：20:02 2026-03-28 HKT

香港兒童醫院發言人今日（28日）就一宗病人呼吸機喉管暫時脫離後心臟驟停的事件。一名6歲男童因自身罕見疾病，於2025年12月24日入住兒童醫院。病人於今年3月25日接受了一項全身麻醉的介入程序。程序順利完成，病人之後按計劃轉送兒童深切治療部接受監察。病人當時仍需插喉及接駁呼吸機以作支援治療。醫護人員並以藥物鎮靜病人，而病人神智清醒。

病人心臟驟停  揭病人氣管插管連接頭脫離

3月26日早上7時29分，一名護士發現病人心臟驟停，醫護人員立即為病人進行急救。同時，醫護人員發現病人氣管插管的連接頭脫離，隨即重新接駁喉管。經急救後，病人於早上7時36分回復心跳。醫護人員之後立即通知病人家長有關事件及病人情況。院方事後檢視病人的臨床監察儀器的紀錄，顯示病人在早上7時20分開始心臟停搏。

醫管局會就事件成立根源分析委員會，循各個方向詳細調查事件。資料圖片
醫管局會就事件成立根源分析委員會，循各個方向詳細調查事件。資料圖片

病人於兒童深切治療部接受緊密臨床監察

病人其後曾經出現抽搐情況，經抗癲癇藥物治療後已受到控制。院方為病人初步進行腦神經相關檢查，未發現有異常情況。病人現時繼續接受深切治療，包括呼吸機支援治療及腦神經保護措施。他現時心跳血壓情況穩定，在兒童深切治療部接受緊密的臨床監察。

院方非常關注事件，已與病人家長會面，解釋有關情況，並會繼續為他們提供所需協助。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報，並即時採取措施，加強監察兒童深切治療部需要呼吸機支援的病人。

醫管局會就事件成立根源分析委員會  8星期內完成調查

醫管局會就事件成立根源分析委員會，循各個方向詳細調查事件，包括但不限於病人臨床治理與支援，及醫療儀器與消耗品的運作程序等。

委員會成員如下：
主席
冼藝泉醫生
雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院行政總監

成員
周展盈醫生
瑪麗醫院兒童及青少年科顧問醫生

簡倩虹女士
瑪麗醫院兒童及青少年科顧問護師

張偉文醫生
醫院管理局總辦事處總行政經理（病人安全及風險管理）

陳碧姬醫生
九龍中醫院聯網服務總監（質素及安全）

陳日東醫生
廣華醫院兒童及青少年科副部門主管

黃卓凝醫生
香港兒童醫院質素及安全副統籌

委員會將於8星期內完成調查報告並提出改善建議。報告會呈交醫管局總辦事處。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
九巴女車長疑切錯線唔識路 多次飛站騰雞向乘客求救 九巴：已停職
00:59
九巴女車長疑切錯線唔識路 多次飛站騰雞向乘客求救 九巴：已停職
突發
2小時前
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
7小時前
73歲張偉文被傳死訊 經理人方俊公開「靚聲王」最新狀態 瘦至鎖骨凹陷幸精神飽滿丨獨家
73歲張偉文被傳死訊 經理人方俊公開「靚聲王」最新狀態 瘦至鎖骨凹陷幸精神飽滿丨獨家
影視圈
3小時前
陳淽菁為雙眼恐面臨三度開刀：不想再做手術 大律師老公暖心陪伴 曾歷血癌及母再婚打擊
陳淽菁為雙眼恐面臨三度開刀：不想再做手術 大律師老公暖心陪伴 曾歷血癌及母再婚打擊
影視圈
3小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
孕妻產檢遇男醫生 醋夫大鬧醫院「扻頭埋牆」｜有片
00:24
孕妻產檢遇男醫生 醋夫大鬧醫院「扻頭埋牆」｜有片
即時中國
4小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
2026-03-26 18:04 HKT
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
13小時前
美國總統特朗普周五出席由沙特阿拉伯主權財富基金主辦的FII峰會。美聯社
中美關係︱特朗普：看看他們製造業 必須尊重中國成就
即時國際
6小時前
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
飲食
8小時前