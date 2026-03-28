醫療事故｜兒童醫院6歲童被發現呼吸機喉管脫離後一度心臟驟停 醫管局調查事件

香港兒童醫院發言人今日（28日）就一宗病人呼吸機喉管暫時脫離後心臟驟停的事件。一名6歲男童因自身罕見疾病，於2025年12月24日入住兒童醫院。病人於今年3月25日接受了一項全身麻醉的介入程序。程序順利完成，病人之後按計劃轉送兒童深切治療部接受監察。病人當時仍需插喉及接駁呼吸機以作支援治療。醫護人員並以藥物鎮靜病人，而病人神智清醒。

病人心臟驟停 揭病人氣管插管連接頭脫離

3月26日早上7時29分，一名護士發現病人心臟驟停，醫護人員立即為病人進行急救。同時，醫護人員發現病人氣管插管的連接頭脫離，隨即重新接駁喉管。經急救後，病人於早上7時36分回復心跳。醫護人員之後立即通知病人家長有關事件及病人情況。院方事後檢視病人的臨床監察儀器的紀錄，顯示病人在早上7時20分開始心臟停搏。

醫管局會就事件成立根源分析委員會，循各個方向詳細調查事件。資料圖片

病人於兒童深切治療部接受緊密臨床監察

病人其後曾經出現抽搐情況，經抗癲癇藥物治療後已受到控制。院方為病人初步進行腦神經相關檢查，未發現有異常情況。病人現時繼續接受深切治療，包括呼吸機支援治療及腦神經保護措施。他現時心跳血壓情況穩定，在兒童深切治療部接受緊密的臨床監察。

院方非常關注事件，已與病人家長會面，解釋有關情況，並會繼續為他們提供所需協助。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報，並即時採取措施，加強監察兒童深切治療部需要呼吸機支援的病人。

醫管局會就事件成立根源分析委員會 8星期內完成調查

醫管局會就事件成立根源分析委員會，循各個方向詳細調查事件，包括但不限於病人臨床治理與支援，及醫療儀器與消耗品的運作程序等。

委員會成員如下：

主席

冼藝泉醫生

雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院行政總監

成員

周展盈醫生

瑪麗醫院兒童及青少年科顧問醫生

簡倩虹女士

瑪麗醫院兒童及青少年科顧問護師

張偉文醫生

醫院管理局總辦事處總行政經理（病人安全及風險管理）

陳碧姬醫生

九龍中醫院聯網服務總監（質素及安全）

陳日東醫生

廣華醫院兒童及青少年科副部門主管

黃卓凝醫生

香港兒童醫院質素及安全副統籌

委員會將於8星期內完成調查報告並提出改善建議。報告會呈交醫管局總辦事處。

