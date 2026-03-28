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公共服務協會聯同碩士生訪長者中心 為老人家帶來溫暖

社會
更新時間：18:32 2026-03-28 HKT
發佈時間：18:32 2026-03-28 HKT

香港公共服務協會和香港保安服務協會為香港註冊非牟利慈善機構，致力為公共服務人員及基層前線保安人員提供專業訓練和支援。

活動期間安排魔術表演、常識問答等娛樂活動

兩個協會的董事今日（28日）聯同其他慈善組織代表，以及一批在本港大學修讀公共政策系的碩士學生，到訪位於九龍城區的兩間長者中心和護老院作出慰問探訪活動，期間更安排魔術表演、常識問答等娛樂活動，大學生參與是次探訪活動中令長者中心帶來無限生氣，更令長期無依的長者倍感温暖，在互動環節中把氣氛推往高峰。

香港公共服務協會和香港保安服務協會的董事聯同碩士生，探訪長者中心和護老院的長者，並送上福袋。
香港公共服務協會和香港保安服務協會的董事聯同碩士生，探訪長者中心和護老院的長者，並送上福袋。
香港公共服務協會和香港保安服務協會的董事聯同碩士生，探訪長者中心和護老院的長者，並送上福袋。
香港公共服務協會和香港保安服務協會的董事聯同碩士生，探訪長者中心和護老院的長者，並送上福袋。
香港公共服務協會和香港保安服務協會的董事聯同碩士生，探訪長者中心和護老院的長者，並送上福袋。
香港公共服務協會和香港保安服務協會的董事聯同碩士生，探訪長者中心和護老院的長者，並送上福袋。

很多長者更直言希望兩協會多來探訪互動。與會的陳同學表示，他們正就本港長者福利、醫療及跨境醫療服務政策作出研究，他們曾向現職立法會議員和兩地相關醫療機構作過探訪和溝通，但今次到訪除為長者帶來温暖外，更被長者的熱情和思想靈巧所感動，但亦對長期無親無故患病的長者所傷感，因而深深體會到老人家更加需要政府在資源許可下提供和支援更優質的安老服務。

陳同學續謂，香港今天的繁榮，是各長者的辛勞付出的成果，尊師重道、孝敬父母是中華民族的優良傳統，故大家更要着力於無依故的獨居老人的支援，同學們更希望日後能為特區政府作出貢獻。

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