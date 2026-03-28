花卉展2026｜周日晚上9時閉幕 下周一免費派3500盆植物 每人限取一盆

每年一度的賞花盛事——香港花卉展覽（花展）將於明日（29日）晚上9時閉幕。市民請把握最後機會，前往維多利亞公園（維園）欣賞萬花齊放的美景。

每人限取一盆 先到先得

花展結束後，大會會將狀態良好及可再種植的花卉公開派發給市民，預計派發約3500盆，視乎植物狀態而定。有興趣的市民可於3月30日（星期一）上午9時到維園南亭廣場（近糖街入口）領取。每人限取一盆，先到先得，派完即止。為支持環保，市民請自備環保袋。

大會在展覽期間安排多項文娛活動，包括扭氣球、魔術表演、彈跳樂園、賽馬會社區綠化遊樂場、綠化活動工作坊、街頭音樂表演，以及多組復活蛋及兔仔造型裝置供遊人打卡。