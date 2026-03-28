拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！

與低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸。同時，一股較潮濕的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台預料明日（29日）起連續九天都有驟雨，下周一（30日）日間炎熱，有一兩陣驟雨，氣溫最高達29°C；又預料低壓槽會在下周中至後期帶來驟雨及雷暴，下周五（4月3日）有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎24°C至28°C。

天文台預測本港今日下午及今晚天氣大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎23°C至27°C，吹輕微至和緩東至東南風。

未來九天最高濕度均達90%或以上

根據天文台九天天氣預報，天文台預料明日（29日）起連續九天都會有驟雨，未來九天最高濕度均達90%或以上。

3.30日間炎熱最高29°C

天文台表示，隨偏南氣流逐漸影響廣東沿岸，未來一兩日該區天氣炎熱，亦有一兩陣驟雨，周日（29日）大致多雲，早上局部地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎23°C至28°C；下周一（30日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，氣溫介乎24°C至29°C；下周二（31日）天氣大致多雲，日間短暫時間有陽光。稍後有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎24°C至28°C。

下周中至後期有驟雨及雷暴

天文台又預料，低壓槽會在下周中至後期為華南帶來不穩定的天氣，會有驟雨及雷暴。下周五（4月3日，耶穌受難節）天氣大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎24°C至28°C；下周六（4月4日，耶穌受難節翌日）天氣多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎23°C至27°C。至於清明節（4月5日），天文台則預料氣溫介乎23°C至28°C，大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。