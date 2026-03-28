Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜頭獎800萬今晚攪珠 即睇4個最旺號碼！

社會
更新時間：14:57 2026-03-28 HKT
發佈時間：14:57 2026-03-28 HKT

第34期六合彩今晚（3月28日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。六合彩今晚9時15分截止售票。

根據過往50期資料，最多攪出的號目為28及37，各攪出15次；其次為6及2，分別攪出12次、11次。

第34期六合彩今晚（3月28日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
第34期六合彩今晚（3月28日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片

10大最幸運投注站 士丹利街歷來最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分別是：

1.中環士丹利街賽馬會投注站 

地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 

中頭獎次數：47 

2.屯門市廣場賽馬會投注站 

地址：屯門市廣場第三期地段277號地下 

中頭獎次數：45 

3.荃灣青山道賽馬會投注站 

地址：荃灣青山公路 300-350 號荃錦中心地下B2舖 

中頭獎次數：41

4.尖沙咀漢口道賽馬會投注站 

地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 

中頭獎次數：41 

5.上環干諾道西賽馬會投注站 

地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖 

中頭獎次數：40

6.觀塘廣場賽馬會投注站 

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖 

中頭獎次數：37 

7.九龍灣德福賽馬會投注站 

地址：九龍灣宏開道16號德福大廈一樓4號舖 

中頭獎次數：35

8.大埔廣場賽馬會投注站 

地址：大埔廣場地下商場七號舖 

中頭獎次數：35 

9.上水石湖墟賽馬會投注站 

地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 

中頭獎次數：35 

10.大埔廣褔道賽馬會投注站 

地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 

中頭獎次數: 30

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
02:37
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
即時國際
6小時前
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
7小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
影視圈
5小時前
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮。（大圖為資料圖片）
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
冷血台男箍煲不成當街插死前女友，最終窮途末路被捕。 中天新聞
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
兩岸熱話
3小時前
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
旅遊
15小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
23小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
卡斯米路稱不會改變離開曼聯決定。路透社
英超│卡斯米路稱不會改變離開曼聯決定 點出在卡域克手下重生關鍵原因
足球世界
19小時前