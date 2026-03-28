沙嶺數據園區動工 孫東：創科發展重要里程碑  將成為香港AI產業發展核心引擎

潤澤（香港）沙嶺數據園區動工啟動儀式，今（28日）在沙嶺舉行。創新科技及工業局局長孫東表示，沙嶺數據園項目是香港創科發展的重要里程碑，亦是北部都會區從規劃走向實施的關鍵一步，將成為香港AI產業發展核心引擎。

孫東致辭時指出，項目落地得益於天時、地利、人和。該項目位於港深口岸經濟帶樞紐，可與大灣區算力集群優勢互補，成為香港AI產業發展核心引擎。

預計2029年投入運營 冀發揮示範效應

孫東指出，沙嶺數據園預計2029年投入運營，屆時將作為連接內地與國際的數據樞紐，為數據流通提供穩固基礎設施，同時吸引海內外企業與創科人才集聚，推動人工智能產業發展，並對接國家「十五五」規劃，支撐數字中國建設，以強大算力支撐各行業數據需求，促進數字經濟與智慧城市發展。冀沙嶺數據園發揮示範效應，帶動本地創科生態蓬勃發展，為香港及國家的數字經濟轉型注入持續動力。

首3年料創造46億港元經濟產出

他又稱，園區佔地超11萬平方米，總樓面面積25萬平方米，該項目首三年投資達238億港元，近九成規劃為高端數據中心，預計2029年投入營運。建成後可提供每秒18萬千萬億次浮點運算算力，大幅提升全港算力供應，首三年預計創造46億港元經濟產出，並帶來180個技術崗位。

潤澤智算科技集團總裁李笠致辭表示，沙嶺項目實現「當月拿地、當月開工」，體現特區政府對創科發展的重視與高效服務。

記者：張琦

攝影：蘇正謙