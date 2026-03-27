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來片．一分鐘話你知︱香港好味！軟實力爆發 粵菜征服亞洲 香港米芝蓮密度領先世界

社會
更新時間：22:46 2026-03-27 HKT
發佈時間：22:46 2026-03-27 HKT

「亞洲50最佳餐廳」2026結果出爐，香港頂尖粵菜食府「大班樓」及新派粵菜餐廳「永」包攬第一及第二名，香港的美食實力不只如此，翻開《香港澳門米芝蓮指南》，香港有219間餐廳入選，77間奪星。若在中環劃一個半徑一公里的圓形，裏面便藏著37間星級餐廳，加起來總共有57粒星。

世界上沒有多少個地方有這樣的密度，在這裏只要步行10分鐘，就能從一間三星法式餐廳走到一間米芝蓮推薦的平民茶餐廳，美食是香港的軟實力。

政府與旅發局主動出擊，趁「亞洲50最佳餐廳」首度移師香港，促成40間國際與本地餐廳推出11場限定聯乘饗宴，更製作「香港好味」美食指南，邀請全球媒體親身走訪，還與新西蘭、南韓及東南亞人熱綜藝合作，讓奶茶、豆腐花及瑞士雞翼透過螢幕傳遍世界。

香港成為美食之都，原因是香港低稅，開業容易，食材亦零關稅，新鮮食材即日送到。政府引入眾多人才及資本投資者，旅客增長強勁，他們對精緻餐飲有極高要求，香港也有不少中產，他們追求性價比，餐廳質素佳，自然吸引不少食客排隊。

香港用美食說好自己故事，每一道菜也是連結，每一間餐廳，也是一個世界。

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