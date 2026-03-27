沙嶺數據園區動工儀式周六舉行 蔡傑銘出席歡迎晚宴 與潤澤董事長周超男交流

潤澤（香港）沙嶺數據園區動工儀式明日( 28日 )舉行。創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘和數字政策辦公室署理數字政策專員張宜偉今日( 27日 )晚上一同出席由香港潤江智算科技有限公司舉辦的「潤澤（香港）沙嶺數據園區動工儀式」歡迎晚宴，與一眾合作夥伴、業界代表及嘉賓聚首交流，氣氛熱烈。

晚宴由潤澤智算科技集團股份有限公司董事長周超男及總裁李笠主持，為明日舉行的潤澤（香港）沙嶺數據園區動工儀式揭開序幕。眾人與在場嘉賓就創科發展與產業協作深入交流。

創科局常秘蔡傑銘(中)出席由香港潤江智算科技有限公司舉辦的「潤澤（香港）沙嶺數據園區動工儀式」歡迎晚宴。創科局FB

沙嶺數據園區是香港北部都會區創科發展的關鍵項目，用地已於今年3月2日經公開招標批出，將發展為先進的數據中心和相關產業的數據園區。該項目預計於2029年開始營運，首3年投資238億元，創造46億元經濟產出及約180個技術職位。至2032年可提供每秒18萬千萬億次浮點運算次數的算力，相當於目前香港算力的36倍，將進一步鞏固香港作為中外數據連接樞紐的領先地位。項目亦將加強人工智能與產業發展深度融合，與國家全面實施「人工智能+」行動同頻共振。