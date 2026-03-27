第11屆兒童書展亞博開幕 5000家庭登記參與 設藝術展覽、成語動畫廊

第十一屆「兒童書展暨超級親子用品展」於今日（27日）起一連三日在亞洲國際博覽館舉行，今屆書展以「讓生命注入希望從探索開始」為主題，讓小朋友遊歷不同探索點，透過活動、互動遊戲、親子共讀等，一同面對未知挑戰。活動網上登記反應熱烈，共吸引5,000個家庭參與。

特意提前至3月舉辦 冀透過展覽助學童紓緩情緒

親子頭條董事總經理及兒童書展總策劃盧英傑表示，往年書展通常於5月舉行，今年第十一屆書展特意提前至3月舉辦。此決定源於一位小朋友表示，每次過年後回校均感到巨大壓力，甚至不願返學。盧英傑希望透過這個「為小朋友放電」的展覽，協助學童紓緩情緒、重拾學習動力。

大會特別安排為兒童設計的藝術展覽

大會特別安排為兒童設計的藝術展覽，展示由HKAOAC香港文藝協會提供的兒童美術作品，讓小朋友透過繪畫抒發心情，同時展示個人作品，啟發小朋友對藝術的探索與創造力，學習欣賞不同美術作品。同時，書展與HMVOD及TVBI合作推出全新高清版《成語動畫廊》，開放予小朋友觀賞。

香港藝術中心監督團成員何超盈表示，文化多樣性對小朋友而言或許較難理解，但關鍵在於培養他們主動學習態度。她認為，未來教育應以文化和知識為根基，配合小朋友自身領悟能力，而這些素質均可透過閱讀有效提升。

AI能激發創意 為兒童讀物創作開闢更多可能

優質家長會會長及香港資助小學校長會校長梁兆棠表示，AI出現已令教育界開始反思學生交出的功課、說出的觀點，究竟是出於真心，還是借助AI代筆。閱讀恰恰能解決這個疑慮，書本承載經過驗證的真實知識，文字可信度遠超網絡資訊。他以四大名著為例，指出這些流傳至今的經典，既能讓小朋友感受文學之美，亦能培養探索精神，極具教育價值。

他續指，AI知識源於現有資料的搜集總結，教育工作者有責任教導學生廣泛閱讀，鍛鍊批判思維以判斷資訊真偽。他認為AI非但不會取代人類，反而能激發創意，為兒童讀物創作開闢更多可能，如本屆書展與HMVOD及TVBI合作推出高清版《成語動畫廊》，正是AI活化傳統文化的例證，借助科技，傳統文化得以生動重現。他不擔心AI會改變兒童讀物的創作方式，反而相信AI能激發創意，豐富科幻故事的想像空間，為創作開闢帶來更多可能。

記者、攝影：張琦