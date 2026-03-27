宏福苑安置｜房屋局推專題網站 詳列收購細節、3900換樓單位資訊

房屋局今日（27日）表示，宏福苑長遠居住安排方案專題網站已經推出，一站式提供與方案有關的最新資訊和消息，方便宏福苑業主隨時瀏覽及查閱。專題網站臚列「特設銷售計劃」詳細資訊，如計劃下每個屋苑提供的單位數目和呎數分布等，亦介紹「解說專隊」服務站，以及隊員制服和工作證樣式等資料，同時包括常見問題和政府回應，方便居民和各界查閱及了解詳情。房屋局會適時更新專題網站的各類資訊，包括新聞稿和社交媒體帖文，藉以便利宏福苑業主更清楚掌握方案的各種資料。

解說專隊助業主掌握方案細節

政府上月公布宏福苑長遠居住安排方案，涵蓋收購宏福苑A-G座業主的業權，並設立「特設銷售計劃」，預留共3,900個房委會及房協單位，供已向政府出售業權的業主選購或「樓換樓」。3月2日起，由房屋局統籌的過百人「解說專隊」亦已開始直接聯繫業主，向他們解釋政府收購業權和各個居住方案細節，並及時解答業主疑問。宏福苑業主如對方案有任何查詢，除可與專責其個案的專隊成員聯絡外，亦可致電查詢熱線 2129 8133 。

攝影：何健勇、盧江球

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