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虛報胎兒生父姓名以獲分娩服務 35歲女子認2罪被判囚15個月

社會
更新時間：18:32 2026-03-27 HKT
發佈時間：18:32 2026-03-27 HKT

35歲女子5年前向民政事務處及聖德肋撒醫院，虛報其胎兒生父的姓名，以誤導院方提供預約分娩服務，她被控作出虛假法定聲明等2罪。案件今於沙田裁判法院再提堂，女子承認兩罪，裁判官施祖堯就每罪各判囚12個月，其中3個月分期執行，女子共須入獄15個月。

被告彭妍，被控一項作出虛假法定聲明罪，及一項以欺騙手段取得服務罪。控罪指彭妍於2021年8月31日在香港深水埗民政事務處，明知而故意地在非經宣誓的情況下，在所作的法定聲明內的要項上作出虛假陳述，即林志鋒為你的待產嬰兒的親生父親；以及同日在香港以欺騙手段，即誘導聖德肋撒醫院的職員接受林為被告的待產嬰兒的親生父親，而取得上述醫院的服務，即在上述醫院的預約分娩服務。

案件編號：STCC654/2026
法庭記者：雷璟怡

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