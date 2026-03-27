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港鐵今年凍結票價 連續第二年維持票價不變

社會
更新時間：17:28 2026-03-27 HKT
發佈時間：17:28 2026-03-27 HKT

港鐵公司今日（27日）宣布，按照票價調整機制下的直接驅動方程式計算，2026/27年度的票價會維持不變，連續第二年凍結票價，亦是過去10年內第6次凍結票價或減價。

延續各款「全月通」及「早晨折扣優惠」計劃1年

港鐵會繼續提供恆常票價優惠，支援涵蓋長者、小童、合資格學生及殘疾人士等，以去年計，整體受惠人數逾6億人次，港鐵所承擔的恆常票價優惠總值超過32億元。另外，公司亦持續提供不同車費推廣惠及上班族，包括綠色專線小巴$0.5轉乘優惠及「都會票」，並延續各款「全月通」及「早晨折扣優惠」計劃1年。

港鐵公司香港客運服務總監鄺永銓表示，票價調整機制為港鐵每年的票價檢討，提供客觀和透明的方程式，並充份考慮社會經濟狀況和市民的負擔能力。港鐵在香港肩負獨特角色，確保香港鐵路票價水平維持競爭力的同時，亦透過各項優惠回饋社群，並為持份者繼續創造社會價值，惠及香港。


港鐵票價每年按票價調整機制方程式釐訂

港鐵票價是每年按照票價調整機制下的直接驅動方程式釐訂，方程式採用客觀經濟數據作依歸。根據政府統計處今日公布，去年12月運輸業名義工資指數按年增加3%，及早前公布的去年12月綜合消費物價指數按年升1.4%，按票價調整機制方程式，計及生產力因素帶來的0.8%減幅，連同2025/2026（上年度）票價調整轉撥至本年度計算的+1.45%，本年度按機制計算出的票價調整幅度為+2.85%。

同時，根據票價調整機制的「負擔能力上限」安排，按政府統計處早前公布的數據，相應年度的第四季家庭月入中位數按年變動數值為0，因此即使方程式運算結果是正數，本年度港鐵票價亦不會作出調整。

按「負擔能力上限」安排，本年度未實施的票價調整幅度+2.85%將按機制延至隨後兩年，即在2027/28年度(+1.43%)，,2028/29年度(+1.42%)票價調整時分別實施。至於原定延至本年度實施合共+1.96%調整幅度，亦會安排延後至2027/28年度處理。

票價調整機制方程式

計算2026/27年度(本年度)港鐵票價調整幅度

2025年12月
綜合消費物價指數按年變動
(+1.4% × 0.5)		 + 0.7%
2025年12月
運輸業名義工資指數按年變動
(+3.0% × 0.5)		 + 1.5%
生產力因素 - 0.8%
2025/26年度票價調整的轉撥幅度 + 1.45%
按票價調整機制的計算結果 = +2.85%
本年度整體票價調整幅度 = 0

 

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