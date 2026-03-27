兩工程師涉聖誕夜姦醉娃 控方指兩人事前協議「溝到女就玩3P」 首被告：「我唔同意」

2022年聖誕夜，女子與朋友到蘭桂坊酒吧作樂時不勝酒力醉倒，四圍遊蕩時疑遭陌生男子有機可乘。她翌日早上醒來時，發現自己全裸身處酒店房，身旁有兩名陌生男子，懷疑自己遭強姦。2名男工程師否認1項強姦罪及1項企圖強姦罪，案件今於高等法院進行第7天審訊。首被告接受盤問時否認事前與次被告協議「溝到女就玩3P」。控方又引述他事後向朋友傳訊稱「我犯咗錯。I am a broken apple（我係一個壞咗嘅人）」，首被告解釋只是引用之前香港一個歌手出軌之事，跟老友講笑。

53歲首被告張慧豪（Jerry）及37歲次被告林蘊韜（Johnny）均報稱為工程師，他們兩人同被控於2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店某室強姦及企圖強姦女子X。

首被告否認事前協議「溝到女就玩3p」

首被告張慧豪今接受控方盤問時指，不知道當時「塊面損咗流血」，「根本唔記得自己點樣整親」，離開酒店後「返屋企貼膠布」。控方指張醒來後發現X在身旁，質疑張「急急腳走，係怕個女仔發花癲大叫，怕被發現」；張回答說：「唔係唔係」。張解釋他當時「堅持要走」，是因為他當日「原本有得（與朋友結伴）跑步，但無得去跑，太bad mood，咪走囉」。

次被告林蘊韜曾傳訊息向首被告張慧豪憶述當日情況：「你突然間打俾我，話喺酒店門口等我，帶咗條竹升妹返嚟」。控方指兩人事前協議「溝到女就玩3P」，張即指：「我唔同意」。控方指X當時醉態盡現，離開的士後跌坐在地上一段時間，惟張指X當時可以「自己行」，他只在旁攬腰。控方又指出，林當時在酒店大堂向張舉起大拇指，問張林為何這樣做；張則指他醉酒故不記得此事發生過。

期間曾自擼陽具助勃起？ 首被告：斷片唔記得

控方指林目睹張與X兩人在床上「男上女下」親熱，亦見到張「不舉」，並自行擼陽具嘗試令自己勃起。張則指「我沒有記憶」、「我斷片唔記得」。控方引述張事後曾向朋友傳訊息指「我犯咗錯。I am a broken apple（我係一個壞咗嘅人）」，張解釋說：「我講笑，我同個老死講笑⋯⋯香港之前有個歌手出軌，唔開名啦，話自己係broken apple⋯⋯我攞出嚟講笑」。

首被告張慧豪已完成作供，案件押後至下周一（3月30日）再續，屆時次被告林蘊韜或將出庭自辯。

案件編號：HCCC96/2024

法庭記者：劉曉曦