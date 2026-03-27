警隊申1.02億升級證據管理系統 議員關注使用年期 卓孝業 : 至少可用10年

立法會保安事務委員會會議今（27日）討論提升警務處電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統，以及證據管理系統的事宜，並同意政府向財委會提交撥款審議。保安局副局長卓孝業表示，這兩個系統的維護服務合約將於2028年7月屆滿，供應商已表明因系統老化，缺乏相關零件，將會對系統停止提供維護服務。為確保警務處能維持法證方面的執法能力，當局須開發新系統。

卓孝業表示，新系統預算為1.02億元，包括5%應急費用，撇除這部分，當中實質開發費用大約為9,700萬元。新系統中會加入自動旋轉功能，可多角度比對指紋；加入自動圖像優化功能，讓紋印更清晰；並加入新算法，更有效提升紋印比對效能。

卓孝業料新系統明年第四季推出

卓孝業亦指，新推出的證據管理系統將會全面電子化所有工作流程，包括生成相關報告以及一些法庭上證據鏈所需文件，節省大量人手文書時間。新系統預計2027年第四季推出。若根據同步招標結果，預計6月向財委會申請撥款，屆時預算可能有所調整，但相信不會相差太遠。

民建聯陳學鋒關注證據管理系統生成法庭文件的準確性、系統使用年期，以及節省30多萬人手開支具體細節。卓孝業表示，本港刑事司法制度中，指紋比對證供屬專家意見證供，需由警務人員以專家身份出庭作證。他解釋，新系統將過往需以人手處理的相片、報告及紀錄等程序電子化，減省文書工作時間，但強調法庭上接受比對結果與否，仍須由專家作證，相關人手無法節省，故先前提及的節省數字屬理論上的計算。

卓孝業：按警隊經驗系統一般可使用15年以上

至於系統使用年期，卓孝業指出，一般電腦系統硬件及軟件使用年期約為5至10年，舊系統維修保養下亦使用18年，預計新系統最低限度可用10年，按警隊經驗，系統一般可使用15年以上。

新界東南葉傲冬則引述文件提及系統將運作至2036年，希望當局釐清實際使用年期。費用方面，他關注現時估算開支到2036年會否出現較大升幅，亦憂慮軟硬件費用較過往增加。

卓孝業表示，現時科技相關標書一般要求系統最少使用10年，但實際運作期間會透過預防性更換硬件延長系統壽命，「而家嗰套系統用咗18年，仲要捱多兩年，即係行到20年喎」。對於新系統，局方在標書中要求承辦商提供最少10年保養，其後每年再商討維修保養費用。

卓孝業指，2005年上一套系統開發費用為6,000萬元，若計及現金價值，當年金額亦相當於現時的約9,000多萬元，與新系統申請撥款的1.02億元相差不大，反而新系統至少增加4個功能，認為屬物有所值。

鄧家彪關注旅客不會被收集相關訊息 若旅客涉案如何處理

工聯會鄧家彪指出，香港是高度國際化、流動性強的城市，一般旅客不會被收集掌紋或指紋相關訊息，但若旅客涉及案件，當局如何處理相關情況。卓孝業表示，本港每年拘捕人士中，有不少為非本地居民，不同執法部門可按其法定權力，向相關人士採集指紋、掌紋、拍照，個別情況下亦包括DNA。

記者：曹露尹