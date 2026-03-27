Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

保安局兩名青年領袖獲選參與博鰲亞洲論壇 與經濟專家交流人工智能創新趨勢｜Kelly Online

社會
更新時間：14:06 2026-03-27 HKT
發佈時間：14:06 2026-03-27 HKT

為期四天的2026博鰲亞洲論壇日前召開，保安局兩位青年領袖Angus與Audrey於今年獲參與有關盛事。

Angus與Audrey一同接受中央電視台的訪問。保安局FB圖片
Angus與Audrey一同接受中央電視台的訪問。保安局FB圖片
Angus有幸與國際知名的經濟學家交流。保安局FB圖片
Angus有幸與國際知名的經濟學家交流。保安局FB圖片
兩位青年均對世界人工智能的迅速發展深感震撼。保安局FB圖片
兩位青年均對世界人工智能的迅速發展深感震撼。保安局FB圖片

保安局今(27日)在社交平台發文，指博鰲亞洲論壇不僅雲集亞洲乃至世界各地的領袖，亦是全球青年交流的重要舞台。在數天緊湊的考察行程中，Angus不僅有幸與國際知名的經濟學家交流，並即席請教全球人工智能的創新趨勢，更與Audrey一同接受中央電視台的訪問，充分展現了香港青年的自信與國際視野。

兩位青年均對世界人工智能的迅速發展深感震撼，並認為必須把握此發展機遇，自主創造未來。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
長沙灣女生遭偷拍裙底 父揭發擒狼 事主激動哭罵：鬆開手俾我影你個樣
01:19
長沙灣女生遭偷拍裙底 父揭發擒狼 事主激動哭罵：鬆開手俾我影你個樣
突發
7小時前
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
5小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
生活百科
23小時前
星島申訴王 | 工傷骨裂遭扣薪 揭欠供MPF 女收銀員擬舉報 即被借故炒魷
04:59
星島申訴王 | 工傷骨裂遭扣薪 揭欠供MPF 女收銀員擬舉報 即被借故炒魷
申訴熱話
7小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
2026-03-26 13:38 HKT
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
19小時前
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
即時國際
4小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:11
伊朗局勢｜特朗普宣布對伊朗能源設施打擊再推遲10日 伊朗點名這六國船隻可過霍峽｜持續更新
即時國際
48分鐘前
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
影視圈
16小時前