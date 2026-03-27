保安局兩名青年領袖獲選參與博鰲亞洲論壇 與經濟專家交流人工智能創新趨勢｜Kelly Online

為期四天的2026博鰲亞洲論壇日前召開，保安局兩位青年領袖Angus與Audrey於今年獲參與有關盛事。

Angus與Audrey一同接受中央電視台的訪問。保安局FB圖片

Angus有幸與國際知名的經濟學家交流。保安局FB圖片

兩位青年均對世界人工智能的迅速發展深感震撼。保安局FB圖片

保安局今(27日)在社交平台發文，指博鰲亞洲論壇不僅雲集亞洲乃至世界各地的領袖，亦是全球青年交流的重要舞台。在數天緊湊的考察行程中，Angus不僅有幸與國際知名的經濟學家交流，並即席請教全球人工智能的創新趨勢，更與Audrey一同接受中央電視台的訪問，充分展現了香港青年的自信與國際視野。

兩位青年均對世界人工智能的迅速發展深感震撼，並認為必須把握此發展機遇，自主創造未來。

