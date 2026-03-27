調查揭四成長者曾居家跌倒 近六成零防跌工具 團體促政府增安裝資助

香港人口老化問題嚴峻，預計到2046年長者人口將達274萬，佔總人口36%。晉峰青年商會於去年12月19日至今年3月15日期間進行「長者家居安全」問卷調查，成功訪問576名60歲或以上長者及其照顧者，發現本港長者居家跌倒問題嚴重，客廳與浴室為最高危區域。

四成長者曾在家中跌倒 客廳、廁所成高危點

調查發現，四成受訪長者（40.8%）曾在家中或屋苑範圍內跌倒，當中兩成更跌倒達3次或以上，反映跌倒具重複性。客廳（33.2%）、浴室或廁所（31.6%）為跌倒最高危地點，地面濕滑（40.1%）及地面不平（36.7%）為主要肇因。

長者跌倒的後果亦十分嚴重。近四成曾跌倒長者需住院治療（38.3%），當中近三成六住院超過5天。心理層面方面，逾七成長者（71.5%）擔心跌倒會導致行動不便或連累家人。長者在預防跌倒的措施也有不足，近六成長者家中完全沒有安裝防跌工具（如扶手、防滑墊），僅55%認同扶手能提升安全，45%表示需加強防跌教育，反映社區對家居改裝的支援及意識有待提高。

選委界立法會議員洪錦鉉表示，跌倒對長者而言，輕則受傷、重則致命，獨居長者風險尤高。因長者體力及身體機力關係，長者雙腳難以抬高，遇路面不平便容易跌倒，加上長者多較節儉，家中堆積雜物，進一步增加風險。他表示未來樂意在議會及地區層面推動關懷長者活動。

髖關節骨折長者一個月內死亡率達10%

香港物理治療師協會會長歐陽健表示，長者跌倒後不治的死亡率亦高，尤其是髖關節骨折的長者，一個月內死亡率可達10%。歐陽健指出，長者跌倒風險分內外兩大因素，外在因素包括家居環境設計、扶手安裝、生活習慣及穿著不合適的鞋等，內在因素則涉及自身身體狀況、肌肉力量、認知能力、慢性疾病及藥物影響。他透露，治療師會親身為長者進行跌倒風險評估，包括起立行走測試及肌少症風險評估，並建議基層醫療署協調地區康健站及「基層醫療共同治理網絡」，定期為社區長者進行相關篩查。

歐陽健分析，「肌少症」導致下肢支撐力不足是長者失足主因，且逾九成高風險者患有長期病，令跌倒後的連鎖反應更具殺傷力。他提出，政府應進一步資助物理治療防跌訓練及家居改裝，並提供「免轉介」物理治療痛症服務與眼科檢查，從源頭減低風險。

晉峰青年商會提出三項建議，包括政府及機構增加資助，為長者家居安裝「防跌六寶」等設施；鼓勵長者鍛鍊下肢肌力與平衡力，鼓勵青年加入義工行列，協助家居風險評估。

記者、攝影：張琦

