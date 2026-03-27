支聯會顛覆案 控方質疑鄒幸彤淡化晚會宣揚目的

已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪，其中何俊仁於開審前認罪。鄒幸彤此前提到支聯會晚會主要目的用途在悼念，而不是宣揚支聯會主張，控方今早於西九龍法院質疑鄒幸彤淡化晚會宣揚主張的目的。

控方質疑鄒淡化晚會宣揚支聯會主張目的

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼及助理刑事檢控專員張卓勤等代表；辯方由破產管理署委任資深大律師林芷瑩代表支聯會，大律師沈士文代表李卓人，鄒幸彤親自行事。

助理刑事檢控專員張卓勤盤問下，鄒幸彤不認同《零八憲章》重點在於推翻破壞中國共產黨領導，惟人大只是橡皮圖章，令修憲愈見不可能，但是「我哋要為嗰百份之0.1嘅機會去努力囉」。鄒幸彤續指由於修憲議題敏感缺乏空間，落實《零八憲章》目標太遙遠，故支聯會沒有討論過具體修憲方法，支聯會也沒有相關表述。張卓勤質疑支聯會想向公眾補充中國共產黨的負面內容，鄒幸彤否認攻擊抹黑，指重點不是負面內容，而是「我哋所支持所關心嘅民主運動人士」。

鄒幸彤此前提到支聯會晚會主要目的用途在悼念，而不是宣揚支聯會主張，張卓勤質疑晚會期間會多次叫喊支聯會五大綱領，鄒幸彤解釋由主持人隨意發揮。張卓勤又質疑雖然大會宣言安排於尾聲誦讀，惟同樣有印製在場刊上，更可見於網上，眾人可以一覽無遺，因此鄒幸彤旨在淡化晚會宣揚支聯會主張的目的，鄒幸彤否認。

官質疑安排大會宣言於尾聲誦讀是為累積情緒效果

陳官質疑大會宣言安排於尾聲誦讀，以待情緒累積，效果更顯著。鄒幸彤回應指「我冇諗過呢件事」，解釋途中有多名嘉賓發言，事前不清楚內容，故無法掌握有何情緒效果。

張卓勤提到2018年晚會開始前曾叫喊五大綱領，翌年有叫喊反修例口號，2020年曾叫喊反對《香港國安法》口號，再引述鄒幸彤2021年接受沈旭暉訪問時，曾提到「我諗嗰個集會嗰個message肯定係會要隨住時代而變化嘅」。鄒幸彤解釋指悼念乃集會核心，然而五大綱領同時要求關注當下，加上為了拉近年輕人距離延續運動，會扣連當下反修例等民主運動，令人明白中港兩地命運相連，以致更關心內地民運，紀念館運作亦如是。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。

案件編號：HCCC155/2022

法庭記者：陳子豪