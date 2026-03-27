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九龍城潑水節︱4.11起一連兩日舉行 設逾40市集攤檔泰拳表演 推消費優惠及深度遊活動

社會
更新時間：13:54 2026-03-27 HKT
發佈時間：13:54 2026-03-27 HKT

「龍城美食潑水泰繽紛2026」將於下月11及12日舉行。今日（27日）舉行活動發布會，公布今年繼續在九龍城賈炳達道公園足球場內舉行。亦預告將推出多項特色活動，包括泰國特色市集、潑水體驗、泰拳表演賽、泰國特色歌舞表演和泰國服飾體驗等。更會推出「消費優惠雙重賞」、深度遊活動，吸引市民和旅客參加活動。

指定商戶買滿200元即獲10元現金券

為吸引市民及遊客進一步探索九龍城，今年特意新增「消費優惠雙重賞」活動，即日至下月12日期間，九龍城區參與活動商戶除會提供專屬優惠或折扣，市民和旅客只需於指定商戶單筆消費滿200元，即可獲贈10元現金券，可於下月11及12日「泰繽紛」泰國特色市集內使用。

儲齊四個印章換領《九龍城寨之圍城》精美紀念品

活動亦將聯乘「龍城深度遊」於下月11及12日市集內舉行「線上導覽，線下集章」活動，市民和旅客完成指定購物和打卡任務便可獲得蓋章，儲齊四個印章便可換領《九龍城寨之圍城》電影精美紀念品乙份。

民政專員：冀市民感受特色文化及歷史

九龍城民政事務專員蔣志豪表示，九龍城一向有「小泰國、小曼谷」之稱，活動讓市民和遊客感受泰國潑水節的熱鬧氣氛。他又感謝泰國駐港總領事館多年來對活動大力支持，今年繼續安排了緊張刺激的泰拳表演賽，亦有遠道而來的從泰國到港的團隊，帶來泰國傳統歌舞表演。

他續指，活動除了有美食攤檔，每年大受市民歡迎的泰式按摩今年仍然會舉行，「希望透過泰國美食、文化體驗，讓市民一同感受得到泰國氣氛」。此外，今年更推出「龍城深度遊」，希望參加活動的市民除了到市集攤檔消費之餘，亦可以九龍城區其他地方，感受特色文化及歷史，「希望大家有一個整體體驗，能夠滿載而歸。」

黃文莉：相信今年繼續有非常好入場人數

九龍城區議員、提振地區經濟專責工作小組主席黃文莉表示，今年攤檔數目與往年相若，有約40多個美食及文化體驗攤檔，以泰式美食為主，但亦有潮汕美食。她透露，去年有不少人很喜歡泰拳擂台，因此，今年特別製作了一個「迷你版」擂台，讓市民影相「打卡」。至於今年預期入場人數，她稱，去年活動期間遇上大雨，故人數不及預期，「相信今年會繼續有非常好（入場）人數。」

記者：何姵妤

攝影：葉偉豪

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