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JPEX案｜再有10男女涉洗黑錢提堂 還押至5月及6月再訊

社會
更新時間：13:18 2026-03-27 HKT
發佈時間：13:18 2026-03-27 HKT

虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今拘捕80人，並於早前已檢控網紅林作及陳怡等16人。警方日前再起訴6女4男，他們被控共23項洗黑錢或串謀洗黑錢罪，涉款約8,728萬，今分3案於東區裁判法院提堂，暫毋須答辯。其中1案涉7名被告，控方擬轉介區域法院審理，主任裁判官張志偉押後至6月18日再訊；其餘兩案則押後至5月再訊，以待進一步調查。10名被告保釋申請被拒，須還押候訊。

首案洗黑錢涉款約4928萬元

首案7名被告依次為35歲文員黃翠雯、33歲美容師黃淑緯、30歲珠寶推廣員馬燕玲、26歲公司顧問魏智文、31歲待應李婷婷、34歲客戶服務主任胡嘉敏、30歲銷售員劉嘉欣。

7名被告被控共16項俗稱「洗黑錢」的處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，涉及16個不同的銀行戶口。控罪指於2020年9月14日至2024年1月31日，黃翠雯涉洗黑錢約434萬元；黃淑緯涉洗黑錢共約531萬元；馬燕玲洗黑錢共約964萬元；魏智文涉洗黑錢共約613萬元；李婷婷涉洗黑錢共約1489萬元；胡嘉敏涉洗黑錢共約444萬元；劉嘉欣涉洗黑錢約453萬元。

首案各被告暫毋須答辯，控方擬轉介案件至區域法院審理，故申請押後以待準備轉介文件。控方反對7名被告保釋，張官考慮陳詞後，拒絕辯方保釋申請，7人須還押至6月18日再訊，其中劉嘉欣將於4月2日再作保釋覆核。

餘下兩案涉洗錢約3800萬元

次案被告為36歲商人聶俊及32歲無業男羅麒，2人各被控1項串謀洗黑錢罪，聶另被控3項洗黑錢罪，羅另被控1項洗黑錢罪。控罪指2人於2023年9月18日至12月9日串謀處理3個銀行戶口內共約869萬元黑錢；聶另涉於2023年7月3日至2024年1月11日洗黑錢共約1132萬元；羅另涉於2023年9月11日至12月28日洗黑錢約132萬元。

聶及羅今暫毋須答辯，以待警方進一步調查資金流向及交易記錄等。2人保釋申請被拒，須還押至5月29日再訊，羅將於4月2日再作保釋覆核。

第3宗案件被告為47歲設計師馬耀輝，他被控1項洗黑錢罪，指他於2023年5月21日至10月1日洗黑錢約1667萬元。馬今暫毋須答辯，以待控方處理文件，他須還押至5月8日再訊，將於4月1日再作保釋覆核。

「朱公子」4.16區院提訊

另外，早前已有16人涉JPEX案被控，當中包括34歲網紅「朱公子」朱家輝，他被控共4項洗黑錢罪，總涉款共逾1880萬元。案件今再訊，張官批准控方轉介申請，案件將於4月16日在區域法院提訊，期間朱續准保釋。

案件編號：ESCC2865/2025、770-772/2026
法庭記者：王仁昌

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