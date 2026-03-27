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機場2號客運大樓5.27起投入服務 港航、HK Express、大灣區航空等15間分階段進駐（附航空公司名單）

社會
更新時間：13:11 2026-03-27 HKT
發佈時間：13:11 2026-03-27 HKT

香港國際機場二號客運大樓旅客離港設施將於本年5月27日投入服務。15間航空公司由當日起，將其設於一號客運大樓的登記櫃檯分階段遷至二號客運大樓。該15間主要營運區域航線的航空公司，包括三間本地航空公司：香港快運航空、香港航空及大灣區航空。整個搬遷安排將於6月10日完成，以迎接暑假旅遊旺季。

旅客可使用不同公共交通工具前往二號客運大樓。機場快綫月台無縫接駁二號客運大樓離港層與一號客運大樓，列車兩側車門將同時開啟，直達兩座客運大樓。共有29條巴士路線將停靠於二號客運大樓離港層。二號客運大樓亦由一條短程有蓋行人通道連接三號停車場。該六層高的新停車場提供逾1000個車位，並已開放予公眾使用。

為確保搬遷工作及二號客運大樓的運作暢順，機場管理局已作出充足準備，並將繼續與相關航空公司、業務夥伴及持份者保持緊密溝通。二號客運大樓的其他旅客設施，將按旅客需求逐步啟用。

有關航空公司於二號客運大樓啟用登記服務的細節，請瀏覽機管局網頁公告

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