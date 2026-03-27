偽造文件詐騙藥業公司逾110萬元服務費 前職員承認欺詐罪還押5.5判刑

藥業公司時任總經理及其下屬虛報由該下屬營運的秘書公司曾提供顧問及其他服務，詐騙服務費共逾110萬元，案中經理、下屬，以及下屬的生意夥伴先後遭廉署落案起訴。下屬今早在區域法院承認兩項欺詐罪，辯方求情指，被告不懂拒絕別人要求，才按上司的指示偽造文件，過程中沒有任何金錢得益。法官練錦鴻將案件押後至5月5日判刑，待取背景被告，期間被告還押候懲，屆時將與早前認罪的時任總經理及生意夥伴一併判刑。

製假發票騙取公司服務費

43歲金活藥業時任市場推廣主任余遠濤，承認兩項欺詐罪，指他於2017年2月至2023年9月期間，向金活藥業虛假地表示，7份由基德服務發出的發票為真實，意圖詐騙而誘使金活藥業向基德服務支付顧問服務費用共逾53萬元；及向靈鋒廣告虛假地表示，6份由基德服務發出的發票為真實，意圖詐騙而誘使靈鋒廣告代金活藥業向基德服務支付顧問服務費共逾54萬元，並從靈鋒廣告及金活藥業之間的年度廣告合約款項中扣減共逾58萬元。

辯方求情指，被告是按上司的指示製作假發票，從中並沒有任何金錢得益。辯方續引述被告親撰的求情信，指被告自被捕後至今受案件困擾3年，深感受壓，妻子亦患上癌症，被告須要照顧家庭。本案因被告的無知，對法律的不認識，因不懂得拒絕別人，加上自己的愚昧所導致，現在已深感後悔，日後做事會想清楚後果，望法庭輕判。

案情指，金活藥業在香港及內地經銷和代理藥物及健康產品，被告余遠濤是時任市場推廣主任，並擔任秘書公司基德服務的董事兼股東。金活藥業以合約形式委聘香港靈鋒廣告有限公司協助宣傳產品，並預先支付合約款項予靈鋒廣告，以便該公司從中扣減宣傳開支。

上司與生意夥伴先後認罪候懲

在2017年2月至2022年4月期間，被告的上司向金活藥業呈交7份付款通知書，以結清基德服務共逾53萬元的服務費，金活藥業相信該些發票是真的，便向基德服務發放金錢。被告在警誠下承認 2017年初某日，上司指示被告經基德服務替上司收取來自金活藥業的款項，被告按上司提供的資料準備上述發票，惟被告知道基德服務事發上並沒有向金活藥業提供服務。

在2019年3月至2023年9月期間，上司向靈鋒廣告呈交6份基德服務發出的發票，以結清基德服務共逾54萬元的服務費，該些發票看來顯示基德服務已向金活藥業提供有關食物營養標籤、法律規定及進出口許可證的顧問服務。靈鋒廣告相信該些發票是真的，便向基德服務支付款項，並按此從金活藥業事先存入的合約款項扣除約58萬元。被告曾向他人透露自己準備假的基德服務發票，以向僱主報銷款項。當金額存入基德的帳戶時，上司指示被告將金額以銀行轉帳或現金方式轉給余。

同案兩名被告56歲金活藥業時任總經理邱偉臣，早前承認兩項欺詐罪；41歲被告基德服務有限公司(基德)董事兼股東周柏豪，早前承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

案件編號：DCCC227/2025

法庭記者：黃巧兒