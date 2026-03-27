新冠疫苗｜孔繁毅料4、5月現小高峰 籲高危群組盡快接種新疫苗

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅今日（27日）在電台節目表示，本港新冠病毒活躍程度目前雖然偏低，但預計最快可能在4至5月迎來「小高峰」，特別提醒長者、長期病患人士、幼童及醫護人員等高危群組應盡快接種新一代疫苗，以加強保護。

社區免疫力下降 或現輕微爆發

孔繁毅指，一般來說，新冠疫情在9至12個月左右，就會有一個高峰或是增加活躍的情況；香港上一次新冠高峰期為去年5月，至今已相隔10個月，隨著社區整體的抗體水平會有所回落，增加病毒再次活躍或有輕微爆發的風險。

他預期未來的疫情波動將比過往緩和，主要基於兩個因素：首先是病毒本身在演變過程中，引致的病徵越來越少，病毒威力減弱；其次，大部分市民已透過感染或接種疫苗建立了群體免疫，體內有足夠抗體，因此現時評估疫情的主要指標已轉向入院及重症人數，而非感染率。

新病毒株XFG或成主流 疫苗具足夠保護力

對於新型變異病毒株，孔繁毅提到，根據最新數據，XFG病毒株已佔本港整體樣本測試的16.1%。他預計，參考美國的情況，XFG有機會在未來數星期取代現時佔比達72.3%的NB.1.8.1，成為香港的主流病毒株。現時接種的新款LP.8.1 mRNA疫苗，對XFG及其他變異病毒株均有足夠的免疫力，能有效預防重症和死亡。

促長者及幼童接種疫苗 保持個人衛生

孔繁毅觀察到，長者群組的疫苗接種率相對較低，呼籲長者及長期病患者等高危人士接種疫苗。同時，他也提醒家長應為滿六個月、未曾接種疫苗或感染新冠的嬰幼童盡快安排接種。他亦建議市民應繼續注意個人衛生，勤洗手。身處人多擠逼的室內場所或乘搭公共交通工具時，可以選擇佩戴口罩作額外保護。