自編自導案件助還押犯獲減刑 兩同黨認妨礙司法公正及洗黑錢罪 4.30判刑

一名還押荔枝角收押所的男子為助其他還押犯減刑，而與女友及同夥串謀自編自導管有非法槍械、炸藥及毒品案。協助安排槍械及代罪者的男子，以及一名收取報酬的男子，今於西九龍裁判法院（暫代區域法院）分別承認串謀妨礙司法公正及洗黑錢罪。區域法院暫委法官李志豪押後二人求情及判刑至4月30日，屆時會與早前認罪的涉案情侶一同處理。期間兩名被告均獲准保釋。

2男協助安排槍械和代罪者以及收取報酬

24歲無業男關宇軒被控2項串謀妨礙司法公正罪，今承認其中一罪。27歲無業男溫展鵬則承認洗黑錢罪。同案還押犯41歲王珏琛及其女友劉臻頤早前已承認控罪。

案發時王珏琛正和另一名李姓人士同還押荔枝角收押所，李正等候法院判刑；關宇軒及溫展鵬曾在不同時間探訪王。王向女友劉臻頤提議策劃一宗藏匿非法槍械、炸藥或危險藥物案，好讓李向控方提供協助而獲減刑，李的家人將會提供現金報酬。劉與關負責統籌及安排非法槍械、炸藥等和代罪者。關其後負責上網訂購非法槍械，及按炸藥製作指南安排炸藥。

主謀情侶已認罪另一女被告否認罪候審

劉向李的家人收取酬勞，當中會分2萬至3萬元予關。劉亦曾與溫展鵬的同夥討論計劃，李的家人支付約現金32萬元作報酬，交給了溫及同夥，廉署上門搜屋時，在溫的住所內發現現金319,500元。

王珏琛及其女友劉臻頤早前已承認控罪，二人的判刑押後至4月30日，期間王須還押，劉則獲准保釋。另一名同案被告鄭樂琳亦被控洗黑錢罪，她否認控罪，將於7月6日開審。李官今押後關宇軒和溫展鵬的判刑至4月30日，另批准二人的保釋申請，他們均須在原有的保釋金上增加1萬元及定期報到，溫另不得接觸鄭樂琳或與她討論案情。

案件編號：DCCC373/2024

法庭記者：雷璟怡