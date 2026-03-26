醫管局否認「肥上瘦下」 范鴻齡：行政總裁薪酬與其他公營機構相比不高

新一份《財政預算案》，醫管局獲撥款1031億元，較上個年度增加2.9%。有議員日前批評局方高層部分年薪加15%，質疑局方「肥上瘦下」。醫管局主席范鴻齡今日( 26日 )回應指，醫管局有嚴謹機制制定高層薪酬，不同意有關說法，「醫管局行政總裁的薪酬，第一需要政府批。第二如果你將醫管局總裁的薪酬，與其負責範圍，四十多間醫院、九萬多個員工、每年服務二千萬人次病人，將這個薪酬與香港其他公營機構的總裁比較，你會告訴我，其實不是高。」

港島西聯網總監增薪近15% 李夏茵：非恆常薪酬

醫管局2024/25年年報顯示，去年7月底卸任行政總裁的高拔陞，截至同年3月底年薪達707.1萬元；港島西聯網總監李德麗年薪636.6萬元，對比截至2023年3月底的約554.2萬元年薪，增幅近15%。

醫管局行政總裁李夏茵解釋，李德麗退休後獲委任為聯網總監，需要「埋數」，實際上沒有加薪15%，「有些應該可以放的假沒有放假，我們要向她賠償薪酬，所以（年薪636.6萬元）不是她的恆常薪酬，其實她『啞子吃黃蓮』很久。」她透露，李德麗今年4月1日獲委任為香港島醫院聯網總監、瑪麗醫院及贊育醫院行政總監，亦沒有加薪。

內部有行之已久嚴謹機制 制定高層薪酬

范鴻齡指，醫管局每年跟隨公務員調整薪酬，內部亦有行之已久的嚴謹機制，制定高層薪酬，「我來回答最沒有利益衝突，因為我無人工，所以肥來肥去都肥不到我。不是說我們喜歡加就可以亂加，政府去年凍薪，醫管局都一齊凍薪。」

至於《預算案》提到政府未來兩個財政年度，每年節省2%經常開支，為何醫管局的撥款預算反而增加？李夏茵表示，政府撥款時已削減該2%，在此之下仍有增幅，是要應付服務需求增長，「人口變化，慢性疾病越來越多，有新醫院要開。減走2%之後差價，才會給我們額外撥款。」

范鴻齡表示，醫管局有把握每年節省2%經常開支。他提到，早前推出的配發藥物新措施，每年可節省逾3千萬元；局方亦會集中採購藥物，節省數以億元計開支。

根據醫管局2026/27年度工作計劃，公院各聯網將增設205張病床；增加手術室節數和麻醉前評估診所節數；提升家庭醫學診所服務量及專科門診服務人次；加強精神科和兒童及青少年精神科服務；加強放射科及病理科服務等。

記者 蕭博禧