油價飆升︱航空公司再上調燃油附加費 旅行社 : 暫未見旅客要求轉團或取消行程

國泰航空以及香港快運宣布，由2026年4月1日起再度上調客運燃油附加費，同時宣布將燃油附加費檢視頻率由每月一次改為每兩周一次，以更靈活反映油價變化。多名旅行社負責人均表示，暫未有旅客因燃油附加費上調而取消外遊行程。

暫未見旅客要求轉團或取消行程

太子旅遊經理林炳成表示，對於燃油附加費上漲，旅行社將承擔相關費用。他指出，由於目前燃油費升幅未算離譜，客人仍可接受，暫時未見旅客要求轉團或取消行程。他續指，自由行旅客查詢燃油費上漲情況的比率較低，自由行的人數僅佔旅行社生意約十分之一，大多數人選擇觀望後續發展的情況。

旅行團方面，林炳成指現時報團情況未受重大影響，但中東及土耳其航線已有約80%取消。他希望航線能盡快恢復正常，繼續接待旅行團。

業界憂影響暑期外遊意欲

英豪旅行社總經理陳家強表示，該社不會承擔燃油附加費，將按航空公司收費標準向旅客收取相關費用及稅項，除非有關費用已包含在行程內。至於燃油費上漲對旅行團的影響，他認為整體影響不大。面對目前不穩定局勢，旅行社計劃推出更多內地旅遊產品應對市場變化。

錦倫旅運執行董事胡景豪表示，國泰航空4月1日上調燃油附加費後，若到了暑期仍維持此價格水平，或會影響旅客出遊意欲。他續指，該社向客戶收取費用時，機票費用與燃油附加費分開計算，故未受影響，暫亦未收到因應是次加費而取消行程的個案。