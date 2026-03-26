Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價飆升︱航空公司再上調燃油附加費 旅行社 : 暫未見旅客要求轉團或取消行程

社會
更新時間：21:25 2026-03-26 HKT
發佈時間：21:25 2026-03-26 HKT

國泰航空以及香港快運宣布，由2026年4月1日起再度上調客運燃油附加費，同時宣布將燃油附加費檢視頻率由每月一次改為每兩周一次，以更靈活反映油價變化。多名旅行社負責人均表示，暫未有旅客因燃油附加費上調而取消外遊行程。

暫未見旅客要求轉團或取消行程

太子旅遊經理林炳成表示，對於燃油附加費上漲，旅行社將承擔相關費用。他指出，由於目前燃油費升幅未算離譜，客人仍可接受，暫時未見旅客要求轉團或取消行程。他續指，自由行旅客查詢燃油費上漲情況的比率較低，自由行的人數僅佔旅行社生意約十分之一，大多數人選擇觀望後續發展的情況。

旅行團方面，林炳成指現時報團情況未受重大影響，但中東及土耳其航線已有約80%取消。他希望航線能盡快恢復正常，繼續接待旅行團。

業界憂影響暑期外遊意欲

英豪旅行社總經理陳家強表示，該社不會承擔燃油附加費，將按航空公司收費標準向旅客收取相關費用及稅項，除非有關費用已包含在行程內。至於燃油費上漲對旅行團的影響，他認為整體影響不大。面對目前不穩定局勢，旅行社計劃推出更多內地旅遊產品應對市場變化。

錦倫旅運執行董事胡景豪表示，國泰航空4月1日上調燃油附加費後，若到了暑期仍維持此價格水平，或會影響旅客出遊意欲。他續指，該社向客戶收取費用時，機票費用與燃油附加費分開計算，故未受影響，暫亦未收到因應是次加費而取消行程的個案。 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
00:51
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
社會
9小時前
李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
影視圈
5小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
8小時前
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
影視圈
12小時前
宏福苑聽證會｜母親不幸遇難遺言「你同哥哥好好生活」 罹難者家屬冀委員會還死者一個公道︱持續更新
社會
11小時前
星島申訴王 | 外賣蛋餅放3小時長出霉菌？ 餐廳創辦人拍片實測 結局神反轉
申訴熱話
3小時前
將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息
將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息
生活百科
9小時前