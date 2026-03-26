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一批紐西蘭康果冷榨蘋果汁「棒曲霉素」濃度超標 食安中心籲市民不要飲用

社會
更新時間：20:25 2026-03-26 HKT
發佈時間：20:25 2026-03-26 HKT

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（26日）呼籲市民不要飲用一批由新西蘭進口瓶裝蘋果汁飲品，因其樣本被檢出霉菌毒素「棒曲霉素」濃度超出法例上限。業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。中心發言人說，中心透過恆常食物監測計劃，從元朗一超級市場抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本每公斤含七十八微克的棒曲霉素，超出法例規定的每公斤食物含五十微克。

產品資料如下：

產品名稱：100% PURE NZ APPLE JUICE
品牌：Homegrown
來源地：新西蘭
進口商：牛奶有限公司
容量：每瓶一公升
此日期前最佳：2026年5月14日

中心已知會涉事進口商上述違規事項。有關進口商已按中心指令將受影響批次產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2299 3966，查詢上述產品的回收事宜。

發言人說，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品。動物研究顯示攝入大量棒曲霉素可引致肝臟、脾臟及腎臟受損，以及對免疫系統造成毒性損害。至於人類，有報告指會出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。

根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），任何人如售賣含有棒曲霉素濃度超出法定上限的蘋果汁或加有蘋果汁的其他飲品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。中心會知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

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