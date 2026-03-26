Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜頭獎800萬今晚攪珠 附3個最旺號碼

社會
更新時間：18:50 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:50 2026-03-26 HKT

第33期六合彩今晚（26日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。今晚9時15分截止售票。

根據過往資料，過往50期，最多攪出的號目為28，攪出15次，其次為37及6，分別攪出14次及12次。

第33期六合彩今晚（3月26日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
第33期六合彩今晚（3月26日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片

10大最幸運投注站 士丹利街歷來最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分別是：

1.中環士丹利街賽馬會投注站 

地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 

中頭獎次數：47 

2.屯門市廣場賽馬會投注站 

地址：屯門市廣場第三期地段277號地下 

中頭獎次數：45 

3.荃灣青山道賽馬會投注站 

地址：荃灣青山公路 300-350 號荃錦中心地下B2舖 

中頭獎次數：41

4.尖沙咀漢口道賽馬會投注站 

地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 

中頭獎次數：41 

5.上環干諾道西賽馬會投注站 

地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖 

中頭獎次數：40

6.觀塘廣場賽馬會投注站 

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖 

中頭獎次數：37 

7.九龍灣德福賽馬會投注站 

地址：九龍灣宏開道16號德福大廈一樓4號舖 

中頭獎次數：35

8.大埔廣場賽馬會投注站 

地址：大埔廣場地下商場七號舖 

中頭獎次數：35 

9.上水石湖墟賽馬會投注站 

地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 

中頭獎次數：35 

10.大埔廣褔道賽馬會投注站 

地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 

中頭獎次數: 30

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
影視圈
10小時前
宏福苑聽證會｜母親不幸遇難遺言「你同哥哥好好生活」 罹難者家屬冀委員會還死者一個公道︱持續更新
社會
8小時前
00:45
大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天 4人受傷送院 一人危殆
突發
7小時前
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
00:51
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
社會
6小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
前台北市長柯文哲遭判17年，褫奪公權6年。
01:02
前台北市長柯文哲遭判17年 褫奪公權6年（附京華城貪污案懶人包）
兩岸熱話
4小時前
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
影視圈
9小時前