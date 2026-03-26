涉任面試官隱瞞親妹有份應徵妹最終獲聘 貿發局人力資源經理姊妹同被起訴

香港貿易發展局(貿發局)時任人力資源經理，涉嫌在擔任面試官的招聘中隱瞞利益衝突，不申報應徵者為其妹，意圖欺騙貿發局，而妹妹最終獲聘。廉署接獲貿發局轉介貪污投訴展開調查，昨落案起訴涉案人力資源經理及應徵者。兩人暫獲廉署准予保釋，明天(3月27日)在東區裁判法院答辯。

面試官及應徵者均須填表申報潛在利益衝突

兩被告分別為廖綺瑩，41歲，貿發局時任人力資源部經理，被控兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名；其妹廖綺霖，32歲，貿發局時任活動策劃及客戶服務組助理經理，則被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。

2023年11月，廖綺瑩為貿發局活動策劃及客戶服務組助理經理一職進行招聘，其工作包括篩選應徵者的個人履歷表、安排面試、在面試中評分、商討薪酬待遇方案，以及向應徵者發出聘用書。

該項招聘有兩名面試官，廖綺瑩是其中一位面試官，而其妹廖綺霖為其中一名應徵者。面試官及應徵者均須填寫相關表格，以避免任何潛在的利益衝突。

經理瞞報與妹關係並評核其妹為合適受聘人選

控罪指廖綺瑩涉嫌於2023年11月29日向貿發局提交載有虛假陳述的面試評分表，當中申報她並不認識應徵者廖綺霖，意圖用以誤導貿發局。

廉署調查發現，廖綺瑩除了申報她並不認識其妹廖綺霖外，又在面試評分表上評核其妹為合適受聘人選。廖綺霖後來獲聘，於2024年1月入職貿發局。

另外兩項控罪分別指，廖綺瑩及廖綺霖涉嫌分別於2024年3月及2月向貿發局提交載有虛假的外間利益申報表，當中申報沒有家庭成員或親屬在貿發局工作，意圖用以誤導貿發局。