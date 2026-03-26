心系家族辦公室今年取消香港以外投資計劃 集中發展本港業務 讚香港避風港角色越見鮮明

心系家族辦公室今（26日）於灣仔皇朝會舉行傳媒午餐會，邀請十多家傳媒機構代表出席，共同探討香港在全球變局中的機遇，以及新一代家族辦公室的優勢與前景。出席的心系主要管理團隊包括，創始人及主席王傲山、創始人及首席執行官陳炳鳴、副主席王偉華、副主席陳文振、科技投資顧問陳伯仲、財富管理部主管楊俊彥，以及首席傳訊官彭文慧。活動主持人由心系股東兼資深主持人蘇晉霆擔任。

王傲山：「心系家辦」準備在港招聘100位客戶經理

創始人及主席王傲山在歡迎辭中表示，原先「心系家辦」計劃在2026年進軍杜拜及新加坡開設辦公室及申請牌照，但因為地緣政治及戰爭風險因素，令遷移本港的家族辦公室及客戶數量急增，因此現在取消所有香港以外的投資計劃。心系正集中資源發展本港業務，而香港安全及避風港角色越見鮮明，在非常多需求下，「心系家辦」正準備在香港招聘100位擁有銀行及資產管理經驗的客戶經理，進一步協助香港發揮國際金融中心地位及支持香港成為家族辦公室總部樞紐的目標。

創始人及主席王傲山先生擁有超過20年金融保險業經驗，旗下團隊逾9,000人，2025年創收超過港幣74億元，國際榮譽包括榮膺《福布斯中國》「卓越領袖·才俊」獎等。同時他亦積極參與慈善工作，多年來擔任仁愛堂和仁濟醫院董事局總理。

心系創始人及主席王傲山先生致歡迎辭。

心系創始人及首席執行官陳炳鳴先生作主題分享。

陳炳鳴：需設專門培訓吸更多非穆斯林投資者參與

創始人及首席執行官陳炳鳴以「變局中的香港機遇：心系家族辦公室的角色與優勢」為題分享指，香港成為全球財富「安全港」與「增引擎」，建基於三大支柱，包括國家「十五五」規劃支持、特區政府政策紅利，以及全球資金重新配置下的市場優勢。他亦指出，雖然特區政府已將「伊斯蘭市場經驗人士」納入人才清單，但不能只依賴外來人才，需設立專門培訓，讓更多非穆斯林投資者參與，才有更宏大長遠的發展。

創始人及首席執行官陳炳鳴先生來自新加坡，在新加坡、中國內地及香港擁有超過20年私人銀行與財富管理經驗，曾任多家環球私人銀行高層，並榮獲「大灣區傑出青年企業家獎」及「創新香港卓越國際領導才能獎」。

心系樂意成為傳媒值得信賴的資訊夥伴

心系管理層總結本次午餐會時表示，本次傳媒午餐會只是開始，心系樂意成為傳媒值得信賴的資訊夥伴，期待緊密聯繫，共同探討環球財富管理趨勢與市場動態。

心系將繼續秉持「以心相系」的理念，憑藉其頂尖的專業團隊、領先的科技實力以及對家族價值的深刻理解，致力於打造真正懂亞洲、懂家族的財富傳承平台，與香港一同迎接新一個黃金時代。