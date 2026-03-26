醫管局宣布港島東西聯網4.1起合併為香港島聯網

醫管局今日（26日）宣布，港島東聯網及港島西聯網將於今年4月1日起合併為香港島聯網。現任港島西醫院聯網總監李德麗，將出任香港島聯網總監、瑪麗醫院及贊育醫院行政總監。

冀加強現有兩個聯網協作互補 優化治療流程

醫管局行政總裁李夏茵提到，冀透過整合聯網管治架構，令兩個聯網優勢互補，優化治療程序，提升整體醫療服務質素及資源運用效益。她舉例，港島東聯網較成熟的精神科服務，港島西聯網的中風服務及胸痛服務，都可在合併過程中互相協調，務求覆蓋全港島市民的需求。日後港島緊急心臟病發個案，會送往設有「綠色通道」的瑪麗醫院。

李夏茵稱，李德麗將帶領香港島醫院聯網，逐步整合現時分屬於港島東聯網和港島西聯網的服務，如兒科、婦產科等，強調不會減少服務，「只不過在背後安排上有執整，不會無緣無故這個聯網沒有了服務，是不會發生」。她透露，李德麗上任後工作包括與前線人員溝通、部署訂立每項工作的細節和目標時間、重整管治架構、理順和整合服務、與地區保持聯繫等，形容是「任重道遠」。

李德麗將由四月一日起獲委任為香港島醫院聯網總監、瑪麗醫院及贊育醫院行政總監。政府新聞處

醫院管理局行政總裁李夏菌、主席范鴻齡。

絕大多數病人均可繼續於就近醫院就診

香港島醫院聯網會逐步整合現時分屬港島東醫院聯網及港島西醫院聯網的服務。發言人強調，在整合過程中，絕大多數病人均可以繼續於就近的醫院就診，包括急症室服務、家庭醫學門診服務及一些使用量高、複雜性較低的一般專科服務。醫管局會遵照「可行時就近提供，需要時集中處理」的方針整合香港島的醫療服務。聯網內各醫院將繼續發揮現有的重要功能及兼顧其專長，並與聯網內其他醫院優勢互補，以更有效地提供綜合的護理服務。

至於部分需求相對較低、需特殊臨床技術和資歷人員操作，或需複雜設備和先進科技的專科服務，例如瑪麗醫院的器官移植服務和東區尤德夫人那打素醫院的高壓氧治療服務，則會集中專門人才、特殊設備和複雜病例於特定醫院處理。專業醫療團隊將更能集中發展專科優勢，並與聯網內其他醫院互相支援，為只佔少數的複雜病症病人提供更優質的醫療服務。

香港島醫院聯網日後會管理14間醫院，包括瑪麗醫院、東區尤德夫人那打素醫院、律敦治醫院及長洲醫院四間急症醫院、10間復康、療養及延續護理醫院、18間家庭醫學門診診所，主要為香港島約120萬名居民提供醫療服務。

獲委任為香港島醫院聯網總監、瑪麗醫院及贊育醫院行政總監的李德麗，是一名麻醉科專科醫生，擁有豐富的聯網及機構管理行政經驗。李德麗現時是港島西醫院聯網總監、瑪麗醫院及贊育醫院行政總監。出任現職前，她先後出任醫管局人力資源主管、沙田醫院及白普理寧養中心行政總監、及九龍中醫院聯網總行政經理（策略、規劃及服務轉型）。

記者、攝影：蕭博禧