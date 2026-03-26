兩工程師涉聖誕夜強姦醉娃 首被告自辯稱當日酒醉後不舉 強調「我根本無X過」

2022年聖誕夜，女子與朋友到蘭桂坊酒吧作樂時不勝酒力醉倒，四圍遊蕩時疑遭陌生男子有機可乘。她翌日早上醒來時，發現全裸身處酒店房，身旁有兩名陌生男子，懷疑自己遭強姦。涉案2名任職工程師的男子否認強姦及企圖強姦罪，案件今於高等法院續審。五旬首被告自辯稱，「個日飲醉酒後唔得，我陰莖勃唔起，不舉」。惟其電話訊息卻顯示他跟朋友分享「艷遇」，他解釋說：「我梗係同我老死講到自己有幾威幾威，絕對唔會同老死講我唔得（不舉）啦」。

53歲首被告張慧豪（Jerry）及37歲次被告林蘊韜（Johnny）均報稱為工程師，他們兩人同被控於2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店某室強姦及企圖強姦女子X。控方指兩人涉及共同犯罪及共謀。

供稱帶醉娃上酒店房互摸親熱卻酒醉不舉

控方案情指，次被告林蘊韜案發當晚預訂並登記入住酒店房，兩被告於中環蘭桂坊飲酒作樂，首被告張慧豪尾隨醉酒後四圍行走的女子X。張慧豪隨後扶起X帶上的士，前往灣仔皇悅酒店，兩名被告合力抱X乘升降機。X憶起有人觸摸其大腿及肛門，與人口交及性交，但她因醉酒而無力反抗。法醫檢驗X的衣服時驗出兩名被告的DNA，X的胸罩內驗出兩名被告的唾液，紙巾上有X及兩名被告的DNA，床單上有X的DNA、首被告張慧豪的血跡及精液殘跡。

張慧豪今出庭自辯，他力陳X當晚有醉意，但並非不省人事，「我攬住佢，佢冇推開我，覺得佢肯跟我入酒店𨋢」，又指X「知道發生緊咩事」。張憶述「佢除衫玩手機，我行去張床度同佢flirt下，發生一啲正常男女係酒店房發生嘅親密行為」，如「打茄輪」、互摸身體等。張指：「我有摸佢陰部，佢都有發生呻吟聲音，佢都有擼我陰莖」。

張形容成個親熱過程，X「都表現得好enjoy」，佢都有擼我陰莖，我以為佢係願意嘅」。惟「我嗰日太醉太眼瞓，真係唔得⋯⋯我嗰日飲醉酒後唔得⋯⋯我陰莖勃唔起，不舉」。

事後向友人吹噓艷遇但強調自己「根本無X過」

張事後曾向朋友傳送語音訊息：「Johnny 一早問我book唔book酒店，叫我無女就我去陪佢瞓⋯⋯話驚尾房有鬼⋯⋯原來喺我帶條囡番嚟⋯仲要竹升妹嚟」，「個衰仔條X樣XX下推開我，要自己嚟X，正X街仔嚟」。

張辯稱：「我同一個好熟嘅麻甩佬講我自己平安夜有艷遇」，「我梗係同我老死講到自己有幾威幾威，絕對唔會同老死講我唔得（不舉）啦」。張重申：「我根本就吹水，我都唔得」、「無做過，何來XX下呢」、「依個根本唔係事實，我純粹吹水，我根本無X過」。張亦在庭上稱他曾諮詢律師問他「可唔可以告番對方誹謗」。

案件編號：HCCC96/2024

法庭記者：劉曉曦