宏福苑聽證會｜清潔工天台逃生被困至翌日獲救 現場無消防設備 安全課未教火警應對

大埔宏福苑火災獨立委員會今（26日）舉行第4場聽證會，傳召2名清潔工人到場作供。他們供稱，事發當日在宏昌閣棚架工作，聽到下層有人高呼「著火」，並聞到異味。兩人爬上天台逃生，直至翌日才獲救。他們亦指，曾獲安排上「安全課」，內容只涉工作安全措施等，並無提及火災時的應對方法及介紹「生口」。

洗石工作供：安全課未教「生口」逃生 僅管工口頭交代

有12年工作經驗的外牆清潔（俗稱洗石）工人黃足蓮，火警當日在宏昌閣棚架上工作，大火發生後被困，翌日在天台被消防員救走。她在會上指，去年11月14日首天在宏福苑工作，與另一名工友接受約1小時「安全課」，其中講及上棚架時要有安全帶、安全帽，亦要求不要吸煙，但沒有介紹「生口」可以逃生，亦未講過火警期間如何處理。而管工「賴總」則有交代可用「生口」逃生。

管工極少巡視 僅見1次交代工作

黃足蓮續指，賴總管理返工放工，只見過一次賴總交代工作，平日沒有見過賴總巡視。開工是從天台運東西下來，少經「生口」，賴總有提過「生口」是出入用途，但沒有解釋如何使用。

至於火警發生時，她稱當時不知道火警發生，只聽到有人叫「火燭」，並留意到有燒膠味道，她由3號單位步行至4號單位處，看到很多煙，亦不能前行，與工友一同到天台，但天台後樓梯已很大煙，不能逃走，遂於天台留守一夜，翌日獲救。

她又稱，洗石是用清水稀釋洗石水，因洗石水具腐蝕性，可清走「英泥漬」，故工作過程中棚架上不會有其他工人。由於洗牆是最後工序，故當時外牆和光井亦不見有發泡膠。

另一清潔工供稱安全課未提及吸煙問題

另一外牆清潔工人姚順友回憶火災當日與工友黃足蓮在宏昌閣棚架工作期間，突然發生火警，兩人逃生不及被困天台，直至翌日才成功獲救。

姚順友透露，事發時聽到下層有人高呼「著火」，並聞到異味，隨即與黃足蓮奔向天台。由於濃煙密布，無法再返回大廈內部，只能滯留天台等待救援，最終被困至第二日才脫險。

他表示，自己於2020年正式以月薪獲聘為洗石師傅，但不認識老闆、外號「光頭基」的嚴楚基。而三判公司為「廣建棚業工程有限公司」，負責人外號「四眼坤」。姚順友均不認識上述人士，只專注於自己工作。

姚順友指，工作期間曾見到其他工人，但彼此並無接觸。他又提到，火警時完全看不見任何消防設施，連滅火筒亦沒有。他補充，工作前須先上「安全課」，當中提到火警時應到何處集合，但未有講解發生火警時需注意的地方，亦未提及吸煙或「生口」問題。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：劉駿軒

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