房委會通過4月起調高公屋入息限額2.8% 資產限額增1.4%
更新時間：16:38 2026-03-26 HKT
發佈時間：16:38 2026-03-26 HKT
發佈時間：16:38 2026-03-26 HKT
房委會轄下資助房屋小組委員會今日（26日）討論2026/27年度公共租住房屋入息及資產限額檢討的結果，並通過不同家庭人數申請者的建議入息及資產限額。新限額將於4月1日起生效。
房委會發言人表示，公屋入息及資產限額每年按既定機制檢討。根據現行公式計算，小組委員會通過在2026/27年度，所有家庭人數住戶的公屋入息限額均會上調，整體平均上升2.8%。另外，小組委員會亦通過所有家庭人數住戶的資產限額按既定機制上調1.4%。
5人家庭入息限額增幅最高 達3.9%
在新建議下，1人申請者入息增加140元，達至13,230元；2人家庭入息限額會加450元，達至20680元；3人及4人家庭的入息限額增加770元及1,020元；5人家庭的入息限額增幅最高，達3.9%，由現行的38650元，增加1500元，達至40150元。
至於資產限額，1人申請者的限額將增加4,000元，至29.5萬元；2人家庭增至40萬元；3人家庭由51萬4千元增至52.1萬元；4人家庭由60萬元增至60.8萬元。
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