涉於白石角住宅虐待10個月大嬰兒 印傭還押至5月再訊

34歲印傭涉嫌日前在白石角住宅單位內，虐待一名10個月大的嬰兒，導致嬰兒頭部受傷。印傭被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，今於粉嶺裁判法院首次提堂。她暫時毋須答辯，裁判官應控方申請押後案件至5月21日再訊，待索取嬰兒的醫療報告。印傭申請保釋遭拒，還押候訊，她保留8天覆核權利。

印尼籍女被告FITRI Eva-yulianti，報稱家傭，被控於2026年3月23日，在香港新界大埔科研路1號逸瓏灣8第2座某室身為超過16歲而對一名10個月大的兒童，即X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。

案件編號：FLCC695/2026

法庭記者：雷璟怡