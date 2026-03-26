宏福苑聽證會｜住戶爬窗救火不果 困火場近5小時 獲救一刻以為「見到天使」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行第4場聽證會，傳召9名宏福苑居民及2名外牆清潔工人到場作供。居於宏泰閣單位的一家三口，憶述火警發生時一度被困近5小時，最終由消防員救出。戶主張次濂憶述逃生過程驚險，稱以為拯救他的消防員是「天使」，至今場景歷歷在目。

爬出窗外救火不果後逃生

居於宏福苑宏泰閣1006室的張次濂，與太太和19歲兒子同住，1983年第一手遷入宏福苑至今。火警當天下午3時07分收到朋友WhatsApp發來照片，指「宏福苑好大煙」。他起初以為僅是大型垃圾收集站起火，惟其後發現火舌已蔓延至其單位外的棚架，其單位窗外著火，便馬上著妻子取水，他爬出窗外在棚架上救火，看見旁邊1005單位廁所窗外位置火勢猛烈，1007單位棚網亦著火，而他頭上亦有很多火舌跌落，他頭髮被燒焦少許，遂向妻稱「不行了，要走了」，決定逃生。

會上播出由張次濂收到WhatsApp訊息後查看時拍攝的片段，片中拍攝到隔棚網看到垃圾站著火，並聽見張稱「哎啊，我哋出面著火，媽咪（太太），攞水嚟，畀我救」，「攞水嚟，打去管理處」。

兩邊樓梯被濃煙封鎖

他又稱，發現不能撲滅火勢後便決定與太太逃生，離開時走廊完全沒有煙，而他想起旁邊1005單位新搬來的女住客行動不便，故拍門與女住客一起逃生，原想沿防煙門離開，惟鄰居開門見後樓梯的煙似「雪糕捲上來，好大煙」，他又著太太到另一邊樓梯嘗試逃生，但太太開門後回頭稱「好大煙」，亦見到煙在太太身後飄來。當知悉兩條樓梯皆有煙後，與女住客共3人退回單位內，當時為下午3時17分，張次濂在單位內用水淋濕外牆樓下，希望火勢不會蔓延入單位，其後單位停電和停水，單位內只餘一桶水，三人關閉窗戶，坐在廳中等候救援。

困室內近5小時終由消防員救出

三人均多次致電999，消防人員亦有回應，3人大約一小時內收到4至5次回覆，詢問現況和保持聯絡。他稱，當時家中好大煙，即使已塞門縫，但仍有黑煙從廚房排氣扇或抽油煙機湧入。張太太遂建議自己到廁所暫避，張本人與女鄰居到睡房躲避，當時環境很黑，濕水毛巾濕水亦很快乾。

他稱，大約到6時半，他已感到絕望和放棄，女鄰居亦說「張生，我好辛苦，我唞唔到氣」，他回應「我都好辛苦」，在廁所的太太則在祈禱「我們一定得救」。消防亦曾致電問單位內有幾多人，他一度發脾氣稱，「已死43人，你再不上來，就加多3個人上去」。

居民 : 以為死了 為何會看見天使? 原來是消防員頭頂的燈

至晚上約8點，他聽到有敲門聲，但當時感到很累，不想應門，仍摸黑扶鋼琴、餐桌到門口，觸門燙手，開門後形容「有幾位天使喺度，原來是消防員頭頂的燈，以為死了，為何會看見天使」。消防員問有沒有人受傷，誰走先，最終先救太太，再救女鄰居。他向消防員表示，「你有沒有氧氣，我唞不到氣，好辛苦」，消防員給他臉罩，著他爬上其背上，但他手腳無力，消防員亦無力，落幾級已跌低，牆身發熱，觸手發燙，無法攀扶，至今場景歷歷在目。

他又指，逃生時感到很累和睏，一度想叫消防員放下他，「只想睡覺，很睏」，最終消防人員救出他。他感謝消防員，讚對方很好勇敢。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：劉駿軒

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