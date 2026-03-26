宏福苑聽證會｜八旬居民摸黑逃生 感恩消防帶走遺體免再受蹂躪 讚救援人員是「香港驕傲」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會。繼日前三位宏福苑居民作供後，今日再有9名宏福苑居民被傳召作供。

年逾八旬、居於宏泰閣1406室的冼善卿今日作供，她憶述當日逃生的經過。大火當天準備外出時看見門外有一縷縷黑煙，便立刻關門，本想用毛巾堵塞門縫，但因門縫高，不敢爬高「攝門縫」，危急中想到用家中抽油煙機、抽氣扇和風扇吹走黑煙。其後，家中廁所位置亦發現有煙吹入，期間用水淋竹棚和用噴水壼噴棚網，並慶幸單位外的棚網沒有在颱風中損毀，故仍是具阻燃性的舊棚網。

她曾致電管理處，但無人接聽，其後致電「10次8次」999，均有人接聽。因有多名親戚來電，不知道曾有消防到來搜救，其後亦有警員回電平伏她情緒，著她聽到「嗶嗶」聲便開門，但她開門只見一片漆黑，有濃煙便重新關門；電話再響，警員再著她細心聽「嗶嗶」聲，她便大力用腳踢門，協助消防員辨識其位置。

居民逃生遇遺體 消防帶走免再遭蹂躪

冼善卿稱，入門的4位消防員驚歎她家中沒有煙，她解釋用了不同方法吹走黑煙。消防員又告知她要「行14層落街」，又提醒她「12樓有『大公仔』要跨過」，她意識到指的是遺體。當步出家門後，外面的環境很黑，旁邊單位正在燃燒，更燒出一個洞，並有灼熱感。到12樓時跨過「大公仔」，消防員對她說「你安全了」，後面兩個消防員亦帶走遺體。她感謝消防員帶走遺體，避免遺體再遭蹂躪，亦感謝接線警員撫平其情緒。她稱，這段大火經歷是是她一生中會永遠記得，認為救援人員是「香港驕傲」。

入住40年的她又讚宏福苑環境很好，通道清涼，有3個兒童遊樂場，兩個籃球場，有兩個有器械的訓練場地，部分設施是她擔任法團成員時籌建。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：劉駿軒

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