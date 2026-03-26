Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男董事涉慫使貿發局友人洩露招標機密資料 人力資源主管稱洩漏報價資料屬濫用職權

社會
更新時間：13:42 2026-03-26 HKT
發佈時間：13:42 2026-03-26 HKT

39歲男董事涉於2018至2019年慫使當時任職貿易發展局助理經理的友人洩露招標機密資料，包括評核準則及其他標書內容，以助公司獲取涉款逾230萬元的網上商貿平台優化項目。廉署事後拘控涉案兩人，其中男董事否認協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪，案件今於東區裁判法院開審。貿發局人力資源部主管供稱，員工手冊有提到僱員應適時申報利益衝突，若僱員向競標公司洩漏其他公司的報價資料，屬濫用職權的情況。下午續審。

貿發局指洩漏報價資料屬濫用職權

男被告周恒業，為AF Trinity Technologies Limited (ATTL)董事兼股東，被控一項協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪。

貿發局人力資源部主管楊恬怡供稱她於2023年加入貿發局，而涉案助理女經理梁瑞盈則於2017年已加入貿發局電子商貿部，根據當時梁所簽署的文件，可確認梁當時有收到員工守則；梁在2020年2月正式離職。

貿發局人力資源部主管楊恬怡。盧江球攝
貿發局人力資源部主管楊恬怡。盧江球攝

楊續稱，人力資源部會向所有員工提供僱員手冊，當中有提及利益衝突及申報要求，涵蓋範圍包括個人朋友，而人力資源部在案發時從未接到梁申報任何利益衝突。僱員手冊亦有提及濫用職權的情況，楊舉例在招標及採購程序中，如果有員工洩漏報價資料給朋友的公司，以致其得到合約，便屬濫用職權。

控罪指，周約於2018年12月20日至2019年3月28日在香港，協助、教唆、慫使或促使公職人員、時任貿發局助理經理梁瑞盈，在擔任公職期間作出失當行為，即向周泄露項目的招標機密資料、在招標期間協助周草擬和編製ATTL的技術建議書及協助預備ATTL的口頭簡報、向貿發局隱瞞ATTL會將項目的部分工作分判予另一間公司等。

同案被告女經理梁瑞盈，早前已承認公職人員行為失當罪，判監3個月、緩刑2年。

案件編號：ESCC532/2025
法庭記者：王仁昌

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
影視圈
5小時前
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
19小時前
宏福苑聽證會｜競委會：不排除出現兩個或以上圍標集團 圍標涉欺詐 勿罰款了事︱持續更新
社會
4小時前
男子租度假屋遊休假，嬉水後全身濕透摘野莓，誤碰燈柱觸電亡。梁國峰攝
01:07
梅窩地盤工休假度假屋遊玩 嬉水後摘野莓誤碰燈柱觸電亡
突發
4小時前
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
影視圈
16小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
大埔一個回收場發生爆炸。
00:51
大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天 6人受傷送院
突發
2小時前
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
食用安全
2026-03-25 11:30 HKT
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
20小時前