男董事涉慫使貿發局友人洩露招標機密資料 人力資源主管稱洩漏報價資料屬濫用職權

39歲男董事涉於2018至2019年慫使當時任職貿易發展局助理經理的友人洩露招標機密資料，包括評核準則及其他標書內容，以助公司獲取涉款逾230萬元的網上商貿平台優化項目。廉署事後拘控涉案兩人，其中男董事否認協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪，案件今於東區裁判法院開審。貿發局人力資源部主管供稱，員工手冊有提到僱員應適時申報利益衝突，若僱員向競標公司洩漏其他公司的報價資料，屬濫用職權的情況。下午續審。

貿發局指洩漏報價資料屬濫用職權

男被告周恒業，為AF Trinity Technologies Limited (ATTL)董事兼股東，被控一項協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪。

貿發局人力資源部主管楊恬怡供稱她於2023年加入貿發局，而涉案助理女經理梁瑞盈則於2017年已加入貿發局電子商貿部，根據當時梁所簽署的文件，可確認梁當時有收到員工守則；梁在2020年2月正式離職。

貿發局人力資源部主管楊恬怡。盧江球攝

楊續稱，人力資源部會向所有員工提供僱員手冊，當中有提及利益衝突及申報要求，涵蓋範圍包括個人朋友，而人力資源部在案發時從未接到梁申報任何利益衝突。僱員手冊亦有提及濫用職權的情況，楊舉例在招標及採購程序中，如果有員工洩漏報價資料給朋友的公司，以致其得到合約，便屬濫用職權。

控罪指，周約於2018年12月20日至2019年3月28日在香港，協助、教唆、慫使或促使公職人員、時任貿發局助理經理梁瑞盈，在擔任公職期間作出失當行為，即向周泄露項目的招標機密資料、在招標期間協助周草擬和編製ATTL的技術建議書及協助預備ATTL的口頭簡報、向貿發局隱瞞ATTL會將項目的部分工作分判予另一間公司等。

同案被告女經理梁瑞盈，早前已承認公職人員行為失當罪，判監3個月、緩刑2年。

案件編號：ESCC532/2025

法庭記者：王仁昌