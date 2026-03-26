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宏福苑聽證會｜居民難忘法團怪事：有人堅持告前主席貪污 區議員黃碧嬌代敗訴方繳律師費

社會
更新時間：12:46 2026-03-26 HKT
發佈時間：12:46 2026-03-26 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行第4場聽證會，傳召9名宏福苑居民及2名外牆清潔工人到場作供。宏福苑居民冼善卿與細女同住於宏泰閣1406室，約20年前曾擔任三屆法團委員會司庫。她指，擔任法團時「有奇怪的事無法忘記」，例如曾有人向她建議大廈要以淡水沖廁，亦曾有人稱要為宏福苑各大廈各自成立共八個立案法團，因為若工程額不足五十萬元，便不用報告政府，令她感到好奇。

她補充，亦有人曾控告法團前主席貪污，她向對方解釋時任主席只是執行會員大會決定，若提告便要告法團，對方堅持控告並敗訴，最終卻沒有支付堂費，區議員黃碧嬌最後向她稱會代對方繳付律師費，但冼認為黃碧嬌不應該代對方繳付。最終黃碧嬌有協助繳付。

居住於宏福苑宏志閣403室的王淑蘭作供時表示，自己在大埔街市工作至今20多年，曾聽到街坊稱，區議員黃碧嬌及其義工曾向住戶索取授權信，並曾因維修事宜與人發生爭執。

記者：黃子龍、曾偉龍
攝影：劉駿軒

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