宏福苑聽證會｜居民難忘法團怪事：有人堅持告前主席貪污 區議員黃碧嬌代敗訴方繳堂費

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行第4場聽證會，傳召9名宏福苑居民及2名外牆清潔工人到場作供。宏福苑居民冼善卿與細女同住於宏泰閣1406室，約20年前曾擔任三屆法團委員會司庫。她指，擔任法團時「有奇怪的事無法忘記」，例如曾有人向她建議大廈要以淡水沖廁，亦曾有人稱要為宏福苑各大廈各自成立共八個立案法團，因為若工程額不足五十萬元，便不用報告政府，令她感到好奇。

她補充，亦有人曾控告法團前主席貪污，她向對方解釋時任主席只是執行會員大會決定，若提告便要告法團，對方堅持控告並敗訴，最終卻沒有支付堂費，區議員黃碧嬌最後向她稱會代對方繳付律師費，但冼認為黃碧嬌不應該代對方繳付。最終黃碧嬌有協助繳付。

居民抽油煙機吹煙自救 腳踢大門引消防員救援

冼善卿稱，大火當天在家中整理紙張、膠袋、鋁罐，準備到大埔街市流動回收站回收，準備外出時看見門外有一縷縷黑煙，便立刻關門，本想用毛巾堵塞門縫，但因門縫高，不敢爬高「攝門縫」，危急中想到用家中抽油煙機、抽氣扇和風扇吹走黑煙，看見黑煙吹出窗外，遂在家中靜待消防員救援。

冼善卿又稱，記憶中是下午1至2時發現黑煙，但相信是記錯時間，後來在委員會的代表資深大律師杜淦堃協助下，推斷大約2時開門發現黑煙。她續指，在家中廁所位置亦發現有煙吹入，期間用水淋竹棚和用噴水壼噴棚網，並慶幸單位外的棚網沒有在颱風中損毀，故仍是具阻燃性的舊棚網。

她曾致電管理處，但無人接聽，其後致電「10次8次」999，均有人接聽。因有多名親戚來電，不知道曾有消防到來搜救，其後亦有警員回電平伏她情緒，著她聽到「嗶嗶」聲便開門，但她開門只見一片漆黑，有濃煙便重新關門；電話再響，警員再著她細心聽「嗶嗶」聲，她便大力用腳踢門，協助消防員辨識其位置。

居民逃生遇遺體 消防帶走免再遭蹂躪

冼善卿稱，入門的4位消防員驚歎她家中沒有煙，她解釋用了不同方法吹走黑煙。消防員又告知她要「行14層落街」，又提醒她「12樓有『大公仔』要跨過」，她懷疑指的是遺體。當步出家門後，外面的環境很黑，旁邊單位正在燃燒，更燒出一個洞，並感到熱。到12樓時跨過「大公仔」，消防員對她說「你安全了」，後面兩個消防員亦帶走遺體。她感謝消防員帶走遺體，避免遺體再遭蹂躪，亦感謝接線警員撫平其情緒。她稱，這段大火經歷是是她一生中會永遠記得，認為救援人員是「香港驕傲」。

入住40年的她又讚宏福苑環境很好，通道清涼，有3個兒童遊樂場，兩個籃球場，有兩個有器械的訓練場地，部分設施是她擔任法團成員時籌建。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：劉駿軒

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