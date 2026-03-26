宏福苑聽證會｜首名報警居民報警等好耐才接線：冇諗過打999會係線路繁忙

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行第4場聽證會，9名宏福苑居民及2名外牆清潔工人被傳召作證人。首位報警的宏昌閣居民王嘉婉表示，當日下午得悉火警後嘗試致電999，竟遇到線路繁忙，直言「冇諗過打999會係線路繁忙」。居於同一大廈的住戶吳靄詩作供時指，大維修期間平台長期堆積建築廢物、煙頭等垃圾，甚至大堂地下防煙門曾無法正常推開。

首名報警居民致電999竟線路繁忙

居於宏昌閣1005室的王嘉婉表示，她與家人2016年底至2017年初起在此居住。在大維修期間，她未曾見過有維修工人吸煙，偶爾會聞到煙味，但未有就此投訴。維修期間，她曾見到告示板上貼上相關通告。

王嘉婉稱，當日下午2時50分聽到工人大叫「火燭」。她開窗查看，嗅到有少許煙味，但不見有火光，隨即關窗準備離開。逃生期間，她在門口遇到一名男子，對面單位住戶亦打開門，表示已聯絡管理處，引述管理處職員稱「棚架焫著嘢」。她提到自己有報警，但「聽到嘅係線路繁忙，我真係等咗好耐，真係冇諗過打999會係線路繁忙」。

委員會資料顯示，王嘉婉是首名致電999的居民。

王嘉婉指，其後2時55分到達公園致電家人，再前往廣福邨廣祐樓13樓的親人家中。她指出，廣祐樓13樓可望見宏昌閣，當時目睹火勢猛烈，消防員開始灌救，但「啲水去唔到2樓」，最終整幢大廈起火，並波及鄰近樓宇。王嘉婉希望委員會可以找到起火原因，以及「水不夠」的情況。

維修期間嗅到有煙味亦見有煙頭 大堂地下防煙門曾推不開

獨居於宏昌閣305室的吳靄詩，在代表委員會的資深大律師杜淦堃引導下表示，她於1983年11月遷入宏福苑，火警發生當天，早上7時多離家，下午2時許在沙田第一城坐小巴回家，在小巴上聽到司機指宏福苑火警，約下午3時在車上見到家中方向的天空有很多濃煙。

吳靄詩續稱，她住的單位平日可看到宏昌閣天井平台，但維修期間因搭有棚架，因此看不到1樓平台。他指棚架位置有很多垃圾，每天亦聽到物品跌落的聲音。她相信是這些是石屎碎片、建築材料著地的聲音。這種情況自大維修開始已經出現。她又指，雖然看不到平台位置有工人工作，但每日都聽到有人聲從天井平台傳出。

她又指，看不到有工人吸煙，但從家中各窗戶和大門聞到煙味吹入，而在大維修前很少有煙吹入。維修期間，她看見有煙頭和建築廢物在平台位置，「廚房、玄關、廳的窗戶伸頭出窗便會見到建築廢料」掛於竹棚之間或窗台，包括有竹枝、發泡膠、黑色膠帶、紙皮等，在宏福苑竹棚與外牆之間的地下位置亦有廢物。她在火災前數天亦看見廢物，「每朝8時許便聽到有很多東西跌落」。

她亦稱，後樓梯防煙門通常可以打開，不見有鎖，但大堂地下防煙門曾經推不開，「試過一兩次（推不開門）」。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：劉駿軒

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